La seconda stagione di Doc nelle tue mani si farà e a confermarlo è lo stesso Luca Argentero. L’attore torinese conferma che gli sceneggiatori sono al lavoro ma ammette di non avere informazioni su come si evolverà la storia di Andrea Fanti. “Non ne ho la più pallida idea. Non mi hanno detto niente. È vero eh, non lo sto dicendo per dire. Io non so niente” ha detto a Fanpage.it.

Foto: Kikapress