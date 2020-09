Chiara Ferragni e Fedez festeggiano l'anniversario di matrimonio

Sono passati due anni da quando Fedez e Chiara Ferragni si sono giurati amore eterno. Il matrimonio della coppia, all’epoca, fu un vero e proprio evento mediatico che incuriosì molto e fece anche molto discutere per i costi. Ora, dopo le lunghe vacanze estive in Sardegna, i Ferragnez sono rientrati a Milano, ma per festeggiare l’anniversario di nozze sono andati a Roma. Tra visite culturali e cene romantiche, ecco come è andata la trasferta a due nella capitale. E soprattutto cosa ha regalato il rapper alla sua dolce mogliettina…

Foto: Kikapress