Il gossip su Stefano De Martino irrompe a Made in Sud

I pettegolezzi sulla fine della storia tra Belen e Stefano De Martino sono entrati prepotentemente nelle gag dei comici di Made in Sud. Il conduttore napoletano si è spesso prestato a siparietti con i protagonisti dello show di Rai2, dimostrando una certa auto ironia. Anche nell’ultima puntata, l’ex ballerino di Amici non si è potuto sottrarre alle battute sulla sua vita privata e ha fatto di più: si è sfogato in maniera piuttosto colorita.

LEGGI ANCHE: — Belen Rodriguez prende in giro il suo ex Stefano De Martino dopo quel video in diretta: ecco il video ironico sull’ex

Foto: Ufficio Stampa/Dario Sardonè