Benedetta Parodi contro gli sprechi alimentari

Anche Benedetta Parodi contro lo spreco di cibo. La conduttrice televisiva ha deciso di sensibilizzare i suoi follower su Instagram, promuovendo l’abitudine della doggy bag al ristorante. Come funziona? Quello che non riesci a mangiare, lo porti a casa. Nata per gli avanzi da destinare agli animali domestici, la doggy bag è diventata un utilissimo strumento contro gli sprechi alimentari, sia per una questione economica che etica.

Foto: Kikapress