Dopo l’analisi delle gambe di Alessia Marcuzzi, ma anche Maddalena Corvaglia, insieme a una decina di donne dello spettacolo che solo nelle ultime settimane ci hanno mostrato le loro bellezze, ecco che alla lunga lista si aggiunge anche Benedetta Parodi.

La conduttrice, in realtà, non ha mai fatto sfoggio della sua bellezza, dato che ha sempre puntato tutto, giustamente, sulla sua raffinatezza competenza e intelligenza. Sarà quindi stato un post indubbiamente innocente, ma nelle ultime ore, a seguito della pubblicazione di questa foto i suoi follower si sono concentrati sulle sue gambe.

Con malizia? Con morbosità? No, assolutamente no. L’attenzione dei fan di Benedetta Parodi, dopo la pubblicazione di questa foto, è piuttosto caduta su un difetto fisico della donna.

Ai più attenti non è infatti sfuggito il dettaglio che a uno sguardo Abbastanza competente appare evidente: Benedetta Parodi soffre di capillari rotti. Nella foto, seppur inconsapevolmente, se ne intravedo parecchi.

I suoi fan, i più esperti, si sono quindi subito affrettati a dar consigli a Benedetta su come liberarsi di questo problema abbastanza comune.

La soluzione? Propone qualcuno: ricorrere alla sclerosanti.

Come riporta il sito del IDE – Istituto Dermatologico Europeo

La scleroterapia è, senza dubbio, la tecnica più usata per eliminare il fastidioso problema dei capillari dilatati ed evidenti.La sostanza iniettata, in genere polidocanolo, danneggia l’endotelio provocando una reazione infiammatoria e una fibrosi della intera parete venosa. In questo modo il sangue viene deviato nelle vene sane con un sensibile miglioramento della circolazione.Per eliminare i capillari rotti è possibile ricorrere anche a tecniche laser.Esistono due metodologie per applicare questa terapia, la terapia sclerosante farmacologica e quella a base di soluzione salina.Come tanto donne, Benedetta soffre quindi di questi capillari evidenti che in un periodo di sedentarietà come quello della quarantena, tendono a essere ancora più visibili.