Belen Rodriguez dura su Stefano De Martino e Marcuzzi

“Con Alessia ho un bellissimo rapporto di stima reciproca, non è mai successo niente del genere, nessun messaggio, nessun iPad. Continuo sempre a non capire le motivazioni per le quali si inventino notizie del genere. Decideremo come muoverci perché trovo assurdo e di cattivo gusto leggere le ca**ate che ho letto in questi giorni” ha scritto in un messaggio apparso nelle sue Storie su Instagram.

Foto: Kikapress