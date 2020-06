Barbara D'Urso furiosa a Non è la D'Urso

Non è andata meglio agli ospiti del caso dei beni di Gina Lollobrigida finiti all’asta. In collegamento da Barcellona c’era Rigau, l’ex dell’attrice, una frase del quale ha irritato la conduttrice. “A me “cercala” non lo dici perché non sono la tua segretaria e sono una signora e ti comporti da gentleman con me. Fly down e sii educato come io sono educata con te” ha sbottato Carmelita.

Foto: Kikapress