Paolo Bonolis potrebbe dire addio a Mediaset dopo la lite tra Lucio Presta e l'azienda: il manager ha criticato i programmi di Barbara D'Urso

Lucio Presta attacca Barbara D’Urso e Paolo Bonolis potrebbe dire addio a Mediaset. Una vicenda intricata quella che si sta consumando a Viale Mazzini che potrebbe segnare il divorzio tra il noto conduttore e l’azienda di Cologno Monzese. Ma vediamo cosa sta succedendo.

Paolo Bonolis pronto a lasciare Mediaset?

Le indiscrezioni sono sempre più insistenti: dopo le feroci dichiarazioni di Lucio Presta contro Mediaset, Paolo Bonolis starebbe valutando l’idea di abbandonare Canale 5. Il conduttore di programmi di successo come Avanti un Altro e Ciao Darwin si troverebbe infatti in una posizione al quanto scomoda essendo Presta il suo agente.

In particolare, il marito di Paola Perego, nei giorni scorsi, si è scagliato contro Viale Mazzini per la scelta di continuare a mandare in onda i programmi di Barbara D’Urso.

“Posto che l’orrore televisivo che produce ogni giorno, ogni mese, ogni anno la suora Laica in paillettes (naturalmente nulla a che fare con le Suore Laiche vere che sono esempi da seguire) è ormai da tempo sotto gli occhi di tutti e quindi vorrei non tornare sull’argomento quello che mi domando ogni giorno è: come mai una Testata giornalistica VIDEONEWS accetta di mettere la Firma su tanto poco e tanto orrore?”

aveva scritto Presta in un lungo post su Facebook. Poi aveva aggiunto:

“Conosco da molti anni gli uomini che sono a capo di quella Testata giornalistica – ha spiegato Lucio Presta -, anzi devono a chi scrive se hanno la gestione del pomeriggio di Canale 5 ,da anni ormai, essendo io quello che chiese ed ottenne da Mediaset il passaggio dalla gestione TG5 a quella di Videonews per sopraggiunte divergenze con CDR del Tg di allora durante la conduzione Perego, e posso dimostrare che ci sono delle persone capaci che sanno fare Tv e quindi è difficile da comprendere”.

Perché Berlusconi permette questo scempio?

Non pago aveva aggiunto:

“Si potrebbe che forse è l’Editore in persona che desidera mettere in onda questo scempio (…) ma conoscendo da ormai almeno 15/20 anni l’attuale board e proprietà mi sento di dire che lo trovo impossibile da accettare e da crederlo anche perché lo stile di PierSilvio è davvero altra categoria”.

L’insofferenza verso i programmi di Carmelita è talmente forte che Presta ha deciso da tempo di non far andare i suoi assistiti come ospiti in trasmissioni come Domenica Live, Pomeriggio 5 e Live Non è La D’Urso.

Insomma, ben si capisce come sia davvero difficile la posizione di Paolo Bonolis – che non nutre molta simpatia per Barbara D’Urso – stretto tra il suo manager e Mediaset, l’azienda per cui lavora da anni.

Tra l’altro, lo stesso conduttore aveva criticato alcune scelte editoriali di Canale 5 quando, a inizio pandemia, aveva deciso di mandare in onda le repliche di Avanti un Altro nonostante le puntate fossero già state registrate.