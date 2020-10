Vittorio Sgarbi contro Franceska Pepe a Live Non è la D'Urso

La conduttrice napoletana ha voluto mettere a confronto Franceska Pepe e Vittorio Sgarbi per capire se tra i due c’è stato qualcosa di intimo in passato. L’ex gieffina, infatti, che si era definita ex del critico d’arte, in puntata dalla D’Urso ha ritrattato, spiegando che ci aveva trascorso semplicemente una serata insieme. Mentre però lei era reclusa nella casa di Cinecittà, Sgarbi aveva lasciato intendere che tra i due ci fosse stato qualcosa di più, parlando di un fugace incontro dietro una porta. Versione che ribadisce appena entra in studio.

Foto: Kikapress