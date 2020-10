Francesco Oppini imita Franceska Pepe ma i fan della modella si infuriano: ecco cosa ha detto il concorrente del GF Vip sull'ex coinquilina

Franceska Pepe ha ormai lasciato la casa del GF Vip ma i suoi ex coinquilini parlano ancora di lei e nelle scorse ore, Francesco Oppini, l’ha pure imitata. Un siparietto che ha divertito gli altri concorrenti, che ridevano davanti a quella discutibile presa in giro, facendo indignare i fan della modella. In particolare, è stata un battuta del figlio di Alba Parietti a suscitare furiose polemiche sui social, dove sta montando lo sdegno.

GF Vip, Oppini imiti Franceska Pepe ma è polemica

I concorrenti del GF Vip erano in giardino, chiacchierando amabilmente. A un certo punto il discorso verte sulla 28enne ligure, eliminata dal gioco due puntate fa, tra le polemiche. Alcuni dei ragazzi, tra l’ilarità dei presenti, iniziano a imitarne il modo di parlare e di camminare.

“Ma io ho fatto le sfilate” ripetono tra risolini compiaciuti, facendole il verso e ridicolizzando il suo modo di muoversi. Ma è in particolare una battuta di Oppini che ha fatto imbestialire i fan di Franceska Pepe. “In autostrada ha sfilato” esclama ricevendo risate di approvazione da parte degli altri Vip presenti. Parole che hanno scatenato gli utenti dei social, sdegnati per l’offesa neanche tanto velata che Francesco avrebbe rivolto all’ex coinquilina.

I commenti sui social

“Oppini si sei stato simpaticissimo ieri sera soprattutto quando hai fatto l’imitazione di Franceska paragonandola ad una tr**a. Bravo. Facile, quando davanti hai una personalità debole. La sensibilità e la delicatezza dei personaggi di quest’anno è totalmente scadente” ha scritto ad esempio qualcuno su Twitter.

“Io se fossi Franceska Pepe pretenderei in puntata le scuse di Francesco Oppini per la squallida imitazione di ieri sera” cinguetta un altro utente.

E c’è anche chi si rivolge a mamma Alba, che non manca di commentare del gesta del figlio nella casa: “Complimenti x tuo figlio! Vergogna! Praticamente le ha dato della pros… sto’ cogl**ne!”.

Insomma, la battuta di Francesco è stata offensiva o è stata semplicemente fraintesa? Chissà se nella puntata di lunedì sarà affrontato l’argomento.