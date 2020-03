Arisa triste a Domenica In

In collegamento video con Mara Venier a Domenica In, Arisa ha fatto preoccupare tantissimi fan, che su Twitter si sono chiesti come stia davvero la cantante. In diretta durante la trasmissione di Rai Uno, infatti, l’interprete di ‘Sincerità’ e ‘Controvento’ è parsa piuttosto triste. Cosa avrà davvero?

LEGGI ANCHE: — Vladimir Luxuria e la battuta ‘irriverente’ su Arisa: ‘E’ molto brava a fare la ceretta’

foto: Kikapress