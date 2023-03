Domenica 19 marzo si terrà la 50esima edizione della Stramilano. La madrina è Paola Di Benedetto: la nostra intervista.

Tutto è pronto per la Stramilano che quest’anno festeggia la sua cinquantesima edizione. L’appuntamento con la corsa non competitiva più famosa d’Italia è per domenica 19 marzo. Come da tradizione, ci saranno tre grandi eventi: la Stramilano 10 Km, la Stramilanina 5 Km e la Stramilano Half Marathon.

Quest’anno madrina della Manifestazione sarà Paola Di Benedetto, conduttrice radiofonica, che accompagnerà i runner su ogni percorso di Stramilano. «Lo sport ha sempre avuto un ruolo molto centrale nella mia vita. – ci dice Paola – Lo uso sia per il mio benessere fisico che per quello psico-fisico. La corsa è sempre stato uno dei miei obiettivi principali, difficile da raggiungere ma la Stramilano forse mi aiuterà. Sono emozionatissima perché è un compleanno speciale e sono onorata».

Stramilano compie 50 anni

Era il 1972 quando per la prima volta Milano fu invasa da un’onda gioiosa di corridori che hanno percorso le sue vie e regalato alla città una giornata di festa. Solo nel 1976 la corsa fu aperta anche ai professionisti, che risposero con grande entusiasmo all’invito degli organizzatori rendendo Stramilano una delle tappe più attese della stagione agonistica. Come dimenticare i grandi protagonisti di questi 50 anni di storia. Tra questi, Paul Targat che vinse ben tre edizioni di fila della mezza maratona e nel 1998 mise a segno la miglior prestazione mondiale della mezza maratona che rimase a lungo imbattuta. O come l’azzurro Rachid Berradi che nel 2002 infranse il monopolio keniano che durava da ben 13 edizioni, ottenendo anche il record italiano (1.00’20”) sulla distanza della Half Marathon.

«La Stramilano è una manifestazione sportiva che, soprattutto negli ultimi anni, coinvolge e fa partecipare i cittadini sempre con grande entusiasmo. – ha commentato il Sindaco di Milano Giuseppe Sala – È bello festeggiare oggi i 50 anni e le 50 edizioni di questa straordinaria corsa che nel corso del tempo è diventata un vero e proprio punto di riferimento sia per i corridori professionisti sia per i runner amatoriali e le famiglie. Sono certo che anche quest’anno le tre gare – 10 km, 5 km e Half Marathon – saranno vissute con sportività e allegria da tutti i partecipanti – grandi e piccoli, atleti e semplici appassionati -, facendo del 19 marzo una giornata di vera festa».

Stramilano e solidarietà

La Stramilano però vuol dire anche socializzazione, aggregazione e solidarietà sostenendo da sempre diverse associazioni, fra cui: Abio e Dutur Claun, che si dedicano ai bambini in ospedale, Cooperativa Sociale Fabula per l’educazione di persone con disabilità; Africa&Sport, Le Gocce, associazione che si occupa di aiutare bambini diversamente abili e City Angels, gli angeli della strada che aiutano senzatetto e cittadini bisognosi e Bistari Bistari Kalika che opera in Nepal.

All’evento prenderanno parte anche l’Esercito Italiano con un migliaio di atleti militari provenienti non solo dalla Lombardia, ma da tutta Italia, e il Centro Sportivo Carabinieri con 3 dei suoi atleti. Ad assicurare il successo della manifestazione sarà, come sempre, il Comitato Organizzatore che opera con il Patronato di Regione Lombardia, il Patrocinio del Comune di Milano, con IAAF, Fidal e CONI, con il contributo di Banco BPM, Esselunga e Diadora come main sponsor, e con il supporto di altre importanti aziende.

Per saperne di più sulle tante attività ed eventi della Stramilano 2023: la pagina Facebook (http://www.facebook.com/Stramilano) dove si possono scambiare opinioni, consigli ed essere sempre aggiornati sulla gara, il canale video (www.youtube.com/Stramilanopeople) e il sito www.stramilano.it dove trovare tutte le informazioni utili per iscriversi alle tre gare e consultare i suggerimenti di allenatori e medici per affrontare al meglio la corsa.