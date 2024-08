Abbiamo assistito alle prove generali del Concertone de La Notte della Taranta 2024: ecco le immagini e la scaletta dell’evento (trasmesso in diretta su Rai 3).

A Melpignano (LE) è ormai tutto pronto per accogliere il pubblico del Concertone de La Notte della Taranta 2024, che sabato 24 agosto accende l’estate salentina. Con Shablo nel ruolo di maestro concertatore e l’Orchestra Popolare diretta da Riccardo Zangirolami, l’ormai tradizionale evento di fine agosto spegne quest’anno le sue prime 27 candeline fra tradizione e innovazione. E mentre la folla si muove in direzione del piccolo borgo leccese, aumenta l’attesa per gli ospiti che hanno già regalato un assaggio delle loro performance in occasione delle prove generali (qui e in fondo la gallery fotografica).

Nella sera della vigilia, infatti, all’ex convento degli Agostiniani Angelina Mango, Gaia, Ste e Luca Faraone (assente, invece, il super ospite Geolier) si sono esibiti con i brani – d’amore, di protesta e di lavoro – rivisitati in chiave contemporanea con arrangiamenti urban. Il risultato? Tre ore di show con trenta canzoni della tradizione dalla Pizzica di Aradeo alla chiusura corale di Kalinitta.

Ballad e brani dal ritmo travolgente sono arricchiti da dodici coreografie costruite da Laccio con “la contaminazione di linguaggi tra il contemporaneo e la pizzica che in alcune di queste performance sarà pura e tradizionale. Abbiamo cercato di creare energie diverse ed originali, e su Malachianta la contaminazione è emozionante”. A completare la messa in scena, la sequenza visual realizzata da GALATTICO.

Il preconcertone

Dalle ore 19, condotto da Chicco Sfondrini, va in scena il preconcertone con i ragazzi e le ragazze coinvolti dal progetto Matria. Le lingue di ieri, di oggi e di domani, programma regionale per la valorizzazione delle minoranze linguistiche pugliesi. L’Istituto comprensivo statale “Casalini” di San Marzano di San Giuseppe (TA) porterà in scena “Tarantun” un brano che riprendendo le note della pizzica del luogo inserisce nuove sonorità e parole composte dai 28 studenti coinvolti.

Sul palco o anche i musicisti Nico Berardi, Alessandro Chiga e Salvatore Galeanda che hanno curato la parte musicale, Serena Pellegrino e Mattia Politi che hanno guidato le studentesse e gli studenti nel percorso di danza. Insieme, l’orchestra del liceo Leonardo da Vinci di Maglie.

Per Taranta solidale lo spettacolo proseguirà con l’intervento di danza dell’associazione iSemprevivi che si occupa di riabilitazione psichiatrica, agisce seguendo una direttrice che ha come obiettivo principale l’inserimento nella società civile dei propri giovani. Il progetto “Mettimi alla prova” ha lo scopo di attivare dei tirocini lavorativi da inserire nella Cooperativa sociale.

La scaletta de La Notte della Taranta 2024

Il Concertone più atteso dell’estate salentina – e non solo – sarà come sempre a ingresso libero nel piazzale dell’ex Convento degli Agostiniani. E per chi non potrà essere in presenza, sarà possibile vivere da casa l’atmosfera di Melpignano in diretta su Rai3 e Rai Radio 2 dalle 21:20 con la conduzione di Ema Stokholma.

Di seguito la scaletta dell’evento:

Pizzica di Aradeo Pizzica di Sannicandro Manushq Pizzica di Copertino Pizzica di San Marzano Su Picculina Angelina Mango La Noia Angelina Mango Pizzica di San Vito Lu rusciu te lu mare Pizzica di Villa Castelli Pizzicarella Grazia + M’ manc Geolier I p’ me, tu p’ te Geolier Aqua della fontana Klama Malachianta Pizzica di Taranto Pizzica di Stifani Mena Mena Mò Gaia Chega Gaia Aria Gaddipulina Tammuriata nera Ste Lose Control Ste Lule lule Omaggio a Giovanna Marini Mamma la rondinella Ec Ec Pizzica di Cosimino Taranta di Lizzano Luca Faraone Fuecu Luca Faraone Pizzica degli ucci Kalinitta

Progetto culturale della Fondazione La Notte della Taranta sostenuto dalla Regione Puglia e Pugliapromozione in collaborazione con Unione dei Comuni della Grecìa salentina e Istituto Diego Carpitella.

