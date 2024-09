Laccioland Studio si consolida e ha annunciato il nuovo assetto del gruppo a Milano con l’evento Haus of Wow.

L’evento Haus of Wow ha presentato, nel cuore di Milano, il nuovo assetto del gruppo Laccioland Studio. Una serata speciale ricca di ospiti, che hanno potuto assistere a una live performance della compagnia: un dialogo silenzioso tra forza e tentazione, in cui ogni passo è una domanda e ogni gesto un enigma che invita a esplorare il viaggio interiore.

«Siamo ora reduci da una performance della Laccioland Company – dichiara Emanuele Cristofoli, in arte Laccio, fondatore di Laccioland Studio – perché la danza è il punto di partenza. Questa serata è stata celebrativa per festeggiare la nascita di Laccioland Studio e l’ho voluta fare con gli amici, i collaboratori e le persone che mi hanno permesso in questi anni di fare le esperienze che ho fatto. Persone che arrivano dal mondo degli eventi, della moda, della televisione e dello spettacolo. Qual è la novità? È che non sono più da solo, ma ho uno studio e dei collaboratori con i quali poter progettare degli eventi sempre più interessanti, perché credo nel gruppo. L’obiettivo di Laccioland Studio è quello di farvi dire, come sempre, Wow».

Le anime di Laccioland Studio

Tre sono infatti le anime di Laccioland Studio: Live & Tv Show, Brand Show e Ceremony. Ciascuna è capace di produrre realizzazioni sceniche, artistiche e visive di impatto, spesso pioneristiche all’interno del settore in cui opera.

Tra i lavori più rilevanti degli ultimi anni, infatti, l’area Live & Tv Show è attiva sulla direzione artistica di programmi televisivi di successo, come X Factor Italia, Colpo di Luna di Virginia Raffaele, Michelle Impossible & Friends con Michelle Hunziker e La Notte della Taranta 2024, ma anche la messa in scena dei Måneskin al Saturday Night Live, di Laura Pausini all’Eurovision 2022 e al Festival di Sanremo dello stesso anno, fino ai tour musicali come quello di Sfera Ebbasta e la direzione artistica del concerto di Gigi D’Alessio in piazza del Plebiscito a Napoli.

Importanti anche i progetti portati avanti dall’area Brand Show, che ha visto Laccioland Studio lavorare a fianco di aziende del calibro di Generali Italia, Campari, Pirelli, Falconeri e Intimissimi. Mentre, tra i lavori più noti dell’area Cerimony, la direzione coreografica della cerimonia di apertura di Fifa World Cup 2022 ed Eurovision 2022.

Un approccio che punta a proporsi come partner a supporto di brand e società che producono eventi con l’obiettivo di fornire un supporto artistico chiavi in mano, andando così a ridurre le tempistiche e facilitando la sinergia tra aspetti creativi e produttivi, liberando risorse e velocizzando il riscontro verso il cliente, garantendo che la visione artistica si realizzi perfettamente.