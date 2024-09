Un nuovo monologo satirico di Filippo Giardina – ‘Cabaret’ – che scherza su temi di cui non ci sarebbe nulla da ridere.

Filippo Giardina torna a teatro con il suo monologo satirico Cabaret. «Cabaret – ci racconta – parla di morte, filosofia e tante altre cose brutte. L’idea dello spettacolo è cercare di scherzare su temi su cui non ci sarebbe nulla da scherzare, perché tanto alla fine tutti moriamo. Penso che la risata sia una forma di conforto per tutti. In primis per me che lo faccio, e spero anche per il pubblico». Con la sua satira libera e autentica e il suo linguaggio diretto e spiazzante, Filippo Giardina affronta nel nuovo monologo l’ipocrisia e la retorica della società moderna, smaschera le contraddizioni dell’essere umano contemporaneo con il suo tipico sarcasmo tagliente e tratta temi spesso considerati tabù.

«La differenza con tutti gli altri miei monologhi – continua – è che ho finito le inibizioni. È sempre stata una lotta cercare di superare l’asticella che mi mettevo da solo. Con Cabaret non c’è più niente, sono passato anche ai dissing nei confronti degli altri comici. Il titolo stesso è una polemica nei confronti della stand-up comedy e della piega degli ultimi anni. È diventata sempre più superficiale, è una gara a chi mette il reel in cui scherza con il pubblico. Io ho aperto la stand-up comedy italiana e io l’ammazzo».

Cosa esattamente differenzia Filippo Giardina dai suoi colleghi? «Io ci metto più tempo a scrivere. – risponde – Credo di avere un approccio più serio rispetto agli altri. L’impatto del mio lavoro è stato modesto, trascurabile perché ora è una gara a fare video, a prendere like sui social. Io, nel periodo del sacro fuoco della satira, pensavo che potesse incidere sulla società. Grazie agli altri comici, ho capito di no: incide su chi la fa e su chi ha voglia di ascoltarla».

Questi i prossimi appuntamenti: il 3 ottobre al Teatro Olimpico di Roma, il 4 ottobre al Teatro Gioiello di Torino, il 10 ottobre al Teatro Dehon di Bologna e il 16 ottobre al Teatro Carcano di Milano.

I biglietti sono disponibili su https://www.tridentmusic.it/eventi-trident-music/cabaret/.