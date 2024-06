Dal 18 al 21 luglio e dal 4 al 7 agosto ad Arcevia (AN) con la guida di Dario Esposito, attuale batterista del Banco del Mutuo Soccorso.

Parte anche quest’anno l’11º Drum Summer Camp di Dario Esposito, un vero e proprio viaggio nel ritmo e nella batteria in quattro giornate dove saranno attraversati i diversi linguaggi musicali che vanno dal jazz al progressive rock, fino ad arrivare all’elettronica ed ai linguaggi espressivi più moderni. Dario Esposito, attualmente batterista del Banco del Mutuo Soccorso, è da anni un artista, produttore e session man in studio e live con diverse collaborazioni all’attivo in diversi generi musicali.

Artisticamente porta a vanti un suo discorso di sperimentazione e ricerca del suono dove vanno a miscelarsi diversi linguaggi musicali. La finalità del Camp è mostrare lo strumento batteria sotto un’angolazione totalmente differente, con lo scopo di aumentare la concentrazione e la consapevolezza nel linguaggio musicale tramite le nuove tecniche sivuppate Da Dario nella sua didattica. Con un occhio specifico all’indipendenza ed alla fluidità sui diversi stili.

Ci saranno anche laboratori ed un’esibizione finale. Dopo il grande successo del decennale l’anno scorso, il Drum Summer Camp torna nella magnifica location del Teatro Misa di Arcevia (AN). Un teatro del ’800 dall’incredibile acustica, in uno dei borghi più belli d’Italia, tra le colline Marchigiane. Le date saranno quelle che vanno dal 18 al 21 luglio e dal 4 al 7 agosto. Le lezioni saranno organizzate in 2 gruppi divisi per livello ed età, con un numero massimo di 12 partecipanti.

Sono previste:

La mattina: lezioni di tecnica ed approfondimenti degli stili musicali

Laboratori pomeridiani

Masterclass su argomenti specifici

Possibilità di assistere alle lezioni e laboratori delle altre classi

Esibizione finale sul palco del Teatro Misa

Per ulteriori informazioni e per l’iscrizione: www.darioesposito.com/lezioni.