Milano ospita la prima edizione in Europa dei ‘Billboard Women In Music’. L’evento lunedì 16 settembre.

Milano si conferma protagonista della scena musicale internazionale, ospitando per la prima volta in Europa l’evento Billboard Women In Music, cerimonia promossa dall’omonima rivista americana. Curata dalla redazione di Billboard Italia e con la regia artistica di Gianlorenzo Mortgat, l’evento è in programma lunedì 16 settembre presso il Teatro Manzoni, con la conduzione di Cristiana Capotondi e Maurizio Lastrico, che accompagneranno il pubblico tra premiazioni e performance inedite.

“Sono molto felice di festeggiare le donne protagoniste della musica in Italia, nella bella Milano. Grazie a Billboard Italia per aver reso possibile questa serata e per portare questo evento speciale in Europa per la prima volta. Brave tutte le donne e viva la musica italiana!” afferma Hannah Karp, Direttrice Billboard US.

“L’approdo del premio Billboard Women in Music a Milano è un riconoscimento significativo per la nostra città in ambito musicale. Un’ulteriore conferma del suo ruolo cruciale in Europa” commenta l’Assessore alla Cultura Tommaso Sacchi. “Milano è infatti capitale europea della musica non solo per la storica tradizione rappresentata dal Teatro alla Scala. E per i sempre più numerosi eventi musicali internazionali che ospita, ma anche perché è a Milano che hanno sede tutte le case discografiche italiane e le divisioni locali di quelle internazionali, a testimonianza dell’influenza crescente che la nostra città sta acquisendo anche nell’industria musicale globale”.

“È con grande soddisfazione che accogliamo in città Billboard Women in Music Award, un’occasione di celebrazione e riconoscimento dell’eccellenza femminile nella musica, che contribuisce a consolidare il ruolo di Milano come polo culturale globale e ne rafforza il posizionamento internazionale. L’auspicio è che, come moda e design, l’industria musicale possa diventare sempre più un motore di crescita economica per la città, creando nuove opportunità di lavoro” aggiunge Alessia Cappello, Assessora allo Sviluppo Economico e Politiche del Lavoro.

Premi e protagoniste 2024

A essere premiate nella prima edizione italiana sono:

ANNA : Woman of the Year, per i suoi straordinari risultati nelle classifiche musicali;

: Woman of the Year, per i suoi straordinari risultati nelle classifiche musicali; Laura Pausini : Icon, per aver ispirato intere generazioni con la sua musica;

: Icon, per aver ispirato intere generazioni con la sua musica; Elodie : Performer of the Year, per la sua energia nei live show;

: Performer of the Year, per la sua energia nei live show; Gaia: Hitmaker of the Year, autrice dei successi dell’anno;

Rose Villain: Impact, per il suo impegno sociale attraverso la musica;

BigMama: Breakthrough, rivelazione del 2024;

Clara: Rising Star, nuova promessa della musica italiana;

Federica Abbate : Songwriter of the Year, autrice dei maggiori successi;

: Songwriter of the Year, autrice dei maggiori successi; Anfisa Letyago : DJ of the Year, regina delle console;

: DJ of the Year, regina delle console; Marta Salogni : Producer of the Year, per le sue sonorità innovative;

: Producer of the Year, per le sue sonorità innovative; Marta Donà : Manager of the Year, per il suo lavoro con artisti di successo;

: Manager of the Year, per il suo lavoro con artisti di successo; Sara Potente : A&R of the Year, scopritrice di talenti emergenti;

: A&R of the Year, scopritrice di talenti emergenti; Ramona Tabita: Stylist of the Year, per i suoi progetti d’immagine rivoluzionari.

Con il patrocinio del Comune di Milano e della Camera Nazionale della Moda Italiana, Billboard Women In Music si inserisce tra gli eventi di spicco che precedono le giornate della moda femminile.