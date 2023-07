Già in svolgimento uno degli eventi più attesi in Puglia che andrà avanti sino al 7 settembre. Fra i nomi in cartellone spiccano quelli di Incognito, The Heliocentrics, Piers Faccini, Alex Britti e Patrizia Laquidara.

Aperto da un live di Mauro & Roberto Esposito il 14 luglio, andrà avanti sino al 7 settembre il Festival metropolitano Bari In Jazz, uno degli eventi estivi più attesi in Puglia, che arriva quest’anno alla sua diciannovesima edizione. Un cartellone di eventi che spaziano, come abitudine del festival, attraverso un ampio spettro di suoni provenienti da oriente e da occidente, con proposte artistiche che vanno dall’Asia all’America Latina, al bacino mediterraneo, all’Europa. Jazz, world, rock, musica d’autore, funk sono alcuni degli stilemi che il pubblico troverà scorrendo il programma.

Ines Pierucci, Assessora alle politiche culturali e turistiche del Comune di Bari, afferma: «La XIX edizione di Bari in Jazz conferma la nostra città, insieme ai tanti Comuni dell’Area metropolitana, tra le piazze che ospiteranno concerti di altissima qualità e di livello internazionale. Siamo particolarmente lieti che Bari in Jazz, da tre anni a questa parte, sia tornato a Bari grazie alla collaborazione con la Festa del mare. Crediamo che il cartellone estivo debba essere affidato alla direzione artistica degli operatori culturali, e l’esperienza, la passione e l’abnegazione di Koblan Amissah e Taysir Hassan fanno sì che Bari diventi una città sempre più europea».

Koblan Amissah, direttore artistico di Bari in Jazz, sottolinea la varietà artistica del programma: «Quest’anno abbiamo creato tre situazioni all’interno del festival che ci portano ad ascoltare e vedere cose diverse tra di loro. Spaziare nei generi musicali è stato il filo conduttore nella costruzione del programma, che vede anche una nutrita presenza di donne e allargato la nostra rete di comuni con l’aggiunta di Bitetto e Sannicandro di Bari. Avremo sia il jazz, elemento classico della nostra manifestazione, ma anche molto più crossover e contaminazione. Chi è curioso avrà molte cose da ascoltare. Ci sarà da divertirsi».

Bari in Jazz: XIX edizione, gli artisti

Fra i concerti di questa XIX edizione troviamo nomi come gli alfieri del funk e del groove inglese Incognito, il meltin’ pot psichedelico di The Heliocentrics, il trip hop del crooner svedese Jay Say Johansson, l’etno jazz della pianista giapponese Eri Yamamoto, il power-mestizo degli argentini El Sonidero Insurgente, la poliedricità cantautorale di Piers Faccini, il jazz elettronico di Demian Dorelli ma anche di Lucas Santtana e Ana Carla Maza. C’è poi il nostro cantautorato con Alex Britti, Patrizia Laquidara, Ilaria Pilar Patassini e Amalia Grè. E i progetti dedicati a Lucio Dalla di Costanza Alegiani e quello che oltre al cantautore bolognese aggiunge anche la poesia di Alda Merini da parte di Gabriele Zanini.

E ancora Radicanto, Radiodervish, Enzo Favata, i dj set dal tramonto in collaborazione con Puglia Village di Molfetta e molti altri nomi che completano un programma ricco e variegato. Bari in Jazz è un festival inclusivo. Lo dimostrano la varietà dei concerti proposti così come il numero di comuni che da anni contribuiscono all’appellativo di Festival Metropolitano. Una presenza sul territorio che promuove arte, turismo, cultura, lavoro. I comuni della città metropolitana coinvolti sono: Bari, Bitetto, Monopoli, Noci, Sammichele Di Bari, Sannicandro Di Bari e i comuni di Fasano, Martina Franca e Tricase. Come ogni anno la manifestazione lega il proprio nome ad altre realtà culturali del territorio.

La collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese

Anche quest’anno torna la collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, con cui il festival presenta sei concerti, e la Festa del Mare, insieme per due eventi. Infine, oltre alla musica, il minareto di Selva di Fasano offrirà anche lezioni di Hatha Yoga (13/07, 20/07, 03/08) Biodanza (19 e 27/07), due Notti delle stelle a cavallo di Ferragosto (14 e 16/08) e, per i più piccoli, una caccia al tesoro (31/07).

Tutti gli spettacoli iniziano alle 21,00 eccetto dove indicato.

www.bariinjazz.it