Ci sarà anche Antonino Cannavacciuolo alla finale del concorso social ‘Impiatto Forte’ giovedì 12 settembre a Vicolungo The Style Outlets.

Confermato per la prossima stagione Sky nella giuria di MasterChef Italia e alla guida di Cucine da incubo, Antonino Cannavacciuolo inaugura un settembre da protagonista. Lo chef, infatti, è atteso alla finale della terza edizione di Impiatto Forte, il social contest di cucina organizzato da Vicolungo The Style Outlets. Dopo settimane di competizione, i tre finalisti selezionati si sfideranno giovedì 12 settembre, dalle 17:00, nella piazza centrale dell’outlet, sotto l’occhio attento dello chef campano.

Foto da Ufficio Stampa

L’edizione numero tre del concorso celebra i venti anni dall’inaugurazione del centro e vedrà i partecipanti impegnati a creare i migliori impiattamenti a tema party di compleanno. L’evento, gratuito e aperto al pubblico, regalerà al vincitore un corso di cucina presso il prestigioso ristorante Villa Crespi e un set gourmet I sapori di casa del punto smart-gourmet Antonino, il Banco di Cannavacciuolo. Oltre, ovviamente, al titolo di Miglior impiattatore 2024. E non mancheranno premi golosi anche per secondo e terzo classificato.

Fino allo scorso 23 agosto, i fan dello chef sono stati messi alla prova: per partecipare al contest, infatti, è stato necessario condividere via Instagram Story creazioni culinarie per fare i migliori auguri all’outlet taggando l’account ufficiale del centro. Ora, l’appuntamento è nella piazza centrale dell’outlet per un live show (non è necessaria la prenotazione per partecipare all’evento, qui tutte le informazioni utili).

Immagini Kikapress – Ufficio Stampa Sky