‘Scendiamo in piazza’ e ‘Formula Anti-Odio’ di ACE: gli studenti delle scuole portavoce di un messaggio forte contro la discriminazione.

L’educazione al rispetto dei luoghi, delle persone e al rifiuto di ogni forma di discriminazione comincia proprio dalla scuola, il luogo per eccellenza dove si vive la diversità. Da qui prende il via la terza edizione del progetto di riqualificazione urbana Scendiamo in Piazza e la campagna di sensibilizzazione Formula Anti-Odio di ACE, che vede protagonisti gli studenti come portavoce di un messaggio forte contro la discriminazione e a favore di una maggiore cura degli spazi pubblici, intesi come luoghi di socialità e condivisione.

ACE è il promotore di questa iniziativa in Italia. Al suo fianco due partner d’eccezione: Retake, fondazione nazionale che realizza progetti di riqualificazione urbana promuovendo il senso civico, e Diversity Lab, organizzazione di rilievo nazionale e internazionale impegnata nella promozione della cultura dell’inclusione e del valore della diversità nei media, nelle aziende e nella società civile. Questa alleanza tra ACE, Retake e Diversity Lab ha l’obiettivo comune di coinvolgere le scuole, invitando gli studenti a prendersi cura delle aree pubbliche vicine alle loro scuole e a contrastare le diverse forme di odio, comprese le scritte offensive che deturpano le nostre città.

ACE e Scendiamo in piazza

L’edizione 2024 del progetto, che negli anni precedenti ha già coinvolto oltre 2.000 studenti e cittadini e raggiunto 15 città italiane, prevede un tour che attraverserà l’Italia. Il tour partirà il 28 settembre da Bari, con tappe successive l’11 ottobre a Padova, il 26 ottobre a Campobasso, l’8 novembre a Palermo e l’ultima tappa a Napoli il 22 novembre. In ogni tappa, gli studenti delle scuole primarie e secondarie saranno coinvolti dai volontari di Retake in attività di riqualificazione di aree urbane che frequentano abitualmente, con l’obiettivo di restituirle alla comunità rigenerate e pronte per favorire l’aggregazione sociale. Inoltre, parteciperanno a laboratori sul linguaggio inclusivo condotti da esperti di Diversity Lab.

A supporto del progetto, gli esperti di innovazione di ACE hanno creato uno speciale spray, Formula Anti-Odio, in grado di rimuovere i graffiti offensivi e discriminatori dai muri. Questo prodotto, non disponibile in commercio, sarà utilizzato dai volontari di Retake durante gli eventi per eliminare le scritte che incitano all’odio.

La campagna sociale Formula Anti-Odio

Parallelamente, ACE ha lanciato la campagna sociale Formula Anti-Odio, realizzata dall’agenzia BBDO, che sarà diffusa su Meta, TikTok e YouTube in concomitanza con le tappe del progetto. La campagna racconta le storie reali di tre ragazzi che hanno vissuto episodi di discriminazione legati all’omofobia, al razzismo e al body shaming.

Le storie di Carlo Maria, vittima di insulti omofobi per aver ballato con il suo compagno a una festa del liceo, di Elisa, che fin dall’età di 12 anni è stata bersaglio di discriminazioni per il suo aspetto fisico, e di Osayi, nata e cresciuta in Italia ma discriminata per il colore della sua pelle, sono racconti che vogliono sensibilizzare e stimolare alla reazione, invitando tutti a unirsi ad ACE nella promozione di una cultura del rispetto e della cura degli spazi comuni. Diversity Lab ha contribuito alla realizzazione della campagna, garantendo un uso rispettoso dei linguaggi e delle rappresentazioni legate alla diversità e all’inclusione.