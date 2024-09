Tutto pronto per la nuova edizione di ‘X Factor Italia’, dal 12 settembre. Conduce Giorgia; Achille Lauro, Jake La Furia, Paola Iezzi e Manuel Agnelli giudici: l’intervista.

L’ora X scatta giovedì 12 settembre, in prima serata su Sky e in streaming su NOW, con appuntamento dedicato alle Audizioni di X Factor 2024. Lo show musicale prodotto da Fremantle per Sky Original, si preannuncia quest’anno desideroso di novità (e ne ha ben motivo, per rinfrescare il format con dinamiche differenti almeno al tavolo della giuria). Si parte, dunque, con uno schieramento rinnovato che vede seduti per la prima volta ben tre giudici su quattro. Si tratta di Achille Lauro, Jake La Furia e Paola Iezzi a fianco dei quali torna Manuel Agnelli, alla sua sesta esperienza come giudice nel talent.

Cambio della guardia anche alla conduzione, con un’attesissima Giorgia, nel doppio ruolo di conduttrice delle serate e supporter degli aspiranti concorrenti dietro le quinte prima e dopo le loro esibizioni. Passo dopo passo, dalle Audizioni alle Home Visit passando per i Bootcamp, la selezione si farà sempre più stringente e chissà se il clima disteso che si è respirato all’Allianz Cloud nella prima fase si confermerà anche ai Live…

“Sono da sempre fan del programma, e nel ruolo di conduttrice ho scoperto tutta l’emozione che c’è dietro il palco”, afferma Giorgia in conferenza stampa. “Come sono arrivata qui? Non so come sia successo, è una follia eppure eccomi! C’è una dose di simpatia e professionalità nel gruppo per cui ho trovato in tutti un grande supporto. A me piace mettermi in discussione e speriamo che questa volta sia di quelle che vadano bene. Nel tempo ho fatto qualche esperienza di conduzione, come è stato anche a Sanremo, ma bisogna vedere ora come me la cavo da sola!”

“Devo dire – prosegue Giorgia – che mi sono resa conto di quanto mi piaccia misurarmi anche con questo ruolo. E poterlo fare in un programma di musica parlando con musicisti mi apparitene. Certo, da qui a diventare una conduttrice ne passa: c’è da studiare ma ce la metto tutta perché mi piace. Non sarei, invece, una brava giudice perché vado troppo in empatia; per questo ho stimato la bravura e la lucidità di giudizio dei giudici. Io, nella scelta, non sarei affatto brava”.

I giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Paola Iezzi e Manuel Agnelli

Ma qual è l’attitudine con cui i giudici stanno affrontando il loro ruolo a X Factor? “Affronterò il programma come ho affrontato la mia carriera: da sovversivo e anarchico della musica”, così Achille Lauro. “Voglio cercare ragazzi con una visione che escluda completamente le logiche di mercato. Non mi interessa grande voce ma l’unicità, che poi è quella che ti permette di vivere sul mercato discografico post talent. C’è talmente tanta proposta e musica ogni settimana che la partita si gioca tra chi ha scoperto propria l’identità e noi dobbiamo supportarne la formazione. Sono un battitore libero e cerco battitori liberi”.

Su una linea simile anche Jake La Furia: “Come si dice? What you see is what you get. Vengo qui per dire quello che mi viene in mente e trattare le persone con schiettezza. Può sembrare brutalità ma mi viene così e non sono neanche stato così tremendo. Certo, quando c’è la scelta e la competizione è dura tanto che pensavo sarei stato più distaccato. Devo dire che ci sarà tanto del mio DNA musicale che non viene solo dal rap, quello è arrivato dopo perché sono cresciuto con tutt’altro. Per i rapper credo sia molto difficile misurarsi con X Factor non per il suo valore ma perché in questo contesto i rapper sono portati ad altro rispetto a ciò che cerca il talent a 360 gradi”.

Sicura e senza remore anche Paola Iezzi, unica donna alla scrivania. “Ho passato anni a essere fan del programma perché ho sempre pensato che fosse uno dei pochi veri in cui si parla di musica nel modo in cui davvero viene affrontata, in studio e ai live. Per questo mi ha sempre appassionato. E se parli di musica, anche tecnicamente, con un linguaggio adatto non annoi il pubblico. La gente si incuriosisce. Credo che X Factor sia un programma da difendere perché moderno, up to date. Difendere questo spazio è importante. Quando mi hanno chiamato? Ho detto arrivo! – sorride – Ci ho sempre sperato ed è arrivato forse quando non me lo aspettavo più. Siamo un squadra affiatata ed ero molto curiosa di vedere Giorgia alla conduzione”.

Non le manda a dire, infine, Manuel Agnelli. “XF è l’unica trasmissione in Italia che parla davvero di musica. Quest’anno è difficile rimanere seri ed è la cosa bella che vorrei cercare di proteggere anche ai live. Sangue e arena hanno rotto i coglioni. Siamo capaci di discutere anche senza scendere in volgarità mostruose, ed è qualcosa di stimolante e nuovo anche per me. Il divertimento quest’anno è la marcia in più e dobbiamo cercare di proteggerlo ai live, quando subentra la competizione. All’inizio la complicità viene naturale ma dopo, quando devi proteggere i tuoi ragazzi, è difficile staccarsi emotivamente da loro… è normale, va bene, ma non dobbiamo perdere la calma. È la cosa più preziosa che abbiamo quest’anno. Che talento cerco? Non cerco nuovi Måneskin – che non esistono – cerco personalità”.

Gli appuntamenti in tv

I giudici dovranno affrontare sfide imprevedibili, iniziando con le Audizioni che si terranno per tre giovedì consecutivi: il 12, 19 e 26 settembre. I candidati si esibiranno con brani inediti o cover, esplorando una vasta gamma di generi musicali. In questa fase, i giudici avranno la possibilità di assegnare uno speciale X Pass, un bonus che permetterà a ciascuno di scegliere un artista da portare direttamente al proprio Bootcamp, che si terrà il 3 e 10 ottobre.

Le Home Visit, previste per il 17 ottobre, chiuderanno la fase delle selezioni, prima dell’inizio dei Live Show, che partiranno il 24 ottobre dal Teatro Repower di Milano. Il gran finale, fissato per il 5 dicembre con una grande novità. Per la prima volta a livello internazionale, si terrà all’aperto nella splendida Piazza del Plebiscito a Napoli, un evento gratuito co-organizzato con il Comune di Napoli, che promette di essere un momento spettacolare, arricchito da ospiti di grande calibro.

X Factor 2024 è uno show Sky Original prodotto da Fremantle, dal 12 settembre ogni giovedì su Sky e in streaming su NOW.

