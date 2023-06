Nickelodeon chiama e Virginia Tschang risponde: la DJ realizza per il canale contenuti sui social. A giugno arriva ‘La vera casa dei Loud’.

C’è anche un po’ di Virginia Tschang nel mondo di Nickelodeon. Classe 2002 e deejay di Radio Zeta (dove conduce il programma Destinazione Zeta), Virginia ha infatti iniziato a collaborare con Nickelodeon realizzando pillole video sui social del canale. «Ho sempre guardato i contenuti di Nickelodeon e i loro programmi. – ci dice Virginia – Quindi, quando è arrivata la proposta, ero super contenta. Ho sempre fatto contenuti per kids e per me era perfetta come collaborazione».

La prima esperienza è stata con SpongeBob: «Ho subito detto È il mio! – scherza Virginia – Abbiamo fatto una piccola riunione di recap e poi c’è stato il giorno delle registrazioni. La parte più bella è che ti portano subito al trucco e parrucco: questa sì che è vita! E poi potevo dire quello che volevo. Facevo battute legate alle serie e mi chiedevano Ma come fai a saperle?». A giugno, Virginia Tschang ha invece dovuto realizzare dei contenuti per La vera Casa dei Loud, live action spin off di A Casa dei Loud.

«A Casa dei Loud lo avevo visto, però mi era nuova la notizia dello spin off. – commenta – Non sono molto in target del resto, ormai ho 21 anni. Però conoscevo i personaggi. È stato difficile imparare i nomi delle dieci sorelle di Lincoln, ma ho adorato il fatto che quando ho chiesto degli effetti speciali lo staff ci avesse già pensato da solo. Realizzano sempre le mie idee».

Virginia Tschang e il doppiaggio dei Kids’ Choice Awards

Tra le esperienze più positive vissute da Virginia collaborando con Nickelodeon, c’è sicuramente il voice-over dei Kids’ Choice Awards. «Vivo davanti alle cuffie, ma il doppiaggio non mi era mai capitato di farlo ed è stato bellissimo. – dice – Sto cercando di convincere Nickelodeon a portarmi a Los Angeles l’anno prossimo (ride, ndr). Mi diverto sempre un sacco e non vedo l’ora di rifarlo».

Del resto, Virginia confessa anche di apprezzare molto i messaggi di Nickelodeon. «Ogni serie ha un tema diverso e preciso. È un tema nascosto e non espresso. – commenta – Per esempio, in A Casa dei Loud Lincoln vive con dieci sorelle. Mi porta in mondi che non conosco e, alla fine, divento parte della loro famiglia. Ho imparato cose nuove sull’amicizia, sullo stare bene insieme. C’è anche il dramma, ma si risolve sempre tutto. Sono messaggi che ai bambini è bene insegnare».