Victoria Cabello torna sul piccolo schermo con ‘Viaggi Pazzeschi’, un travel show insolito che la vede alle prese con esperienze inedite insieme a Paride Vitale. La nostra intervista.

Il ritorno in tv con di Victoria Cabello con uno programma tutto suo fa rima con Viaggi Pazzeschi, travel show in prima serata su TV8 ogni martedì. Ideato e prodotto da Banijay Italia, il nuovo progetto itinerante della conduttrice unisce gli ingredienti che meglio la contraddistinguono: ironia, curiosità, empatia e una buona dose di incosciente spirito d’avventura. Ad accompagnarla in ognuna delle tappe – Helsinki, Parigi, Berlino, Madrid, Marrakech e Liverpool – c’è Paride Vitale, con cui ricompone la coppia ‘Pazzesca’ che il pubblico ha amato in Pechino Express.

“Saranno viaggi propedeutici”, raccontano Victoria e Paride. “A chi deciderà di vedere il programma e trarne qualche spunto vogliamo suggerire cose da fare insolite in paesi che pensiamo di conoscere. Si tratta di città, destinazioni che più o meno abbiamo visto in lungo e largo ma che, in mano agli italiani in town sveleranno aspetti anche un po’ pericolosi. Divertenti, buffi, paurosi”. “Pechino Express ci aveva formato – aggiunge Vitale – quindi non ci siamo quasi mai tirati indietro nonostante veramente le proposte a volte fossero ai confini della realtà! A Pechino avevamo fatto il militare e poi ci hanno mandato in guerra!”.

“In effetti, le disavventure purtroppo sono una costante per noi – ribatte Victoria – ma soprattutto alla fine quello che si è visto è che l’amicizia vince. Insieme alla complicità e alle nostre diversità”. “Aggiungiamo a pazzia di Victoria! – chiosa Paride – lei è una grande trascinatrice e, ahimè, dovevo dire di no quando mi ha chiamato anche stavolta..”, sorride.

In questa esperienza, Cabello veste anche il ruolo di autrice. “Io ho selezionato alcune destinazioni dando le mie linee guida sul tipo di programma che immaginavo di fare. Poi, ho dato tutto in mano a un gruppo di lavoro molto capace che purtroppo ha un po’ esagerato… E quindi sono andati oltre qualunque aspettativa, fantasia o incubo! Però sono veramente molto contenta perché io mi ci rivedo dentro. E credo che sia in linea con la follia che a volte mi porto dietro nella vita”.

“E poi, sicuramente, essere con il tuo migliore amico ad affrontare situazioni veramente disgraziate, nel dispiacere fa piacere. La cosa incredibile del programma è che noi conoscevamo più o meno tutte le destinazioni ma la cosa sconvolgente è che scoprire tutta un’altra città anche in quelle più scontate. Per questo, dico, che abbiamo messo per iscritto una serie di consigli per gli spettatori che, se sono pazzi come noi, possono fare. Sicuramente potrebbero essere idee utili per addio al nubilato e al celibato ma anche per divorzi…”.

Ma com’è l’Italia vista dagli stessi italiani che hanno scelto di vivere all’estero? “Gli italiani sono sempre amati, questo va detto”, ci spiegano Victoria e Paride . “E questa è una cosa bella, perché noi incontriamo degli italiani che si sono innamorati di altri luoghi e siamo entrati nella loro vita in quella città. Di fatto, gli italiani dove li metti li metti, loro si adattano e si integrano. Ci ha colpito molto incontrare persone che hanno scelto di chiamare casa un’altra nazione ma ricostruendo magari qualcosa del loro vissuto e dell’Italia integrandosi perfettamente”.

