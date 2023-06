Iris Di Domenico e Matteo Robert conducono ‘Super! News’, un telegiornale fatto a misura di Generazione Z.

Un nuovo format ad uso e consumo della Generazione Z: debutta il 16 giugno su Super! Super! News, un vero telegiornale connesso con il suo pubblico e le nuove tendenze. A consigliare i ragazzi troviamo un team d’eccezione: a presentare lo show ci sono infatti Iris Di Domenico e Matteo Robert, con la partecipazione di Lisa Lucchetta e Rebecca Parziale, Bado, Elisa Campolunghi, Mariani Aurora e Scarlett, tutti creator del team Stardust. Nel cast in qualità di co-conduttrice anche Jennifer Serpi che tradurrà nella lingua dei segni i commenti in studio e le domande dei ragazzi.

«Super! News – ci dice proprio Iris Di Domenico – è un programma in cui noi adolescenti diamo consigli ad altri adolescenti su make up, challenge, musica e stile». «Per noi è la prima volta che ci interfacciamo con la tv. – aggiunge Matteo Robert – Io sono molto più timido di Iris, o almeno lo ero. Ora piano piano sto migliorando. Mi metteva ansia il pensiero di avere un po’ di telecamere puntate, ma abbiamo rotto il ghiaccio subito».

Del resto – sottolinea Iris – «siamo amici, quindi uno dava supporto all’altra». E, insieme, hanno superato i timori della prima prova tv, come «la paura di dimenticare qualche battuta o sbagliare intonazione». «Avevo paura – aggiunge Iris – anche che per un errore mi giudicassero inadeguata per questo ruolo. Poi mi sono resa conto che non era affatto così».

In ogni puntata i presentatori risponderanno alle richieste del pubblico su diversi argomenti, come consigli di stile, playlist musicali o challenge sportive in cui cimentarsi con gli amici. Non mancheranno momenti dedicati a temi più sociali, interviste imperdibili e rubriche dedicate: Super! SPORT, Super! SFIDA, Super! STYLE, Super! LOVE, Super! MUSICA, Super! TOP. «Ci esponiamo sui social, ma non sappiamo mai a chi arriveranno le cose che pubblichiamo. – conclude Iris – Questo programma è accessibile a tutti, anche se indirizzato a persone della nostra età. Siamo in contatto con persone che ci comprendono».