Torna – da lunedì 30 settembre alle 22 – Stand Up Comedy. Il programma che porta in tv i nomi più interessanti della stand up comedian italiana tornerà in onda con due nuovi episodi a settimana in prima TV assoluta su Comedy Central (canale 129 Sky, in streaming su NOW). Il programma nominato tra i miglior programmi tv dell’anno ai Diversity Media Awards 2024 sarà disponibile su Paramount+ dal 2 ottobre.

Stand Up Comedy, la nuova stagione

La nuova stagione di Stand Up Comedy promette serate indimenticabili grazie a una lineup eccezionale che include nomi affermati e nuove promesse. Tra gli artisti che saliranno sul palco del Teatro Out Off di Milano troviamo: Saverio Raimondo, Sandro Canori, Annagaia Marchioro, Giorgio Montanini, Yoko Yamada e Davide Calgaro nella serata inaugurale del 30 settembre. Il 7 ottobre sarà la volta di Laura Pusceddu, Xuliano Dule, Daniele Raco e Mario Raz. Il 14 ottobre spazio a Nathan Kiboba, Ghemon, Luigi Manes, Horea Sas, Giulia Cerruti e Diego Piemontese. Daniele Fabbri, Filippo Spreafico, Monir Ghassem, Chiara Becchimanzi e Daniele Raco si esibiranno il 21 ottobre, mentre il 28 ottobre vedremo Antonio Ricatti, Daniele Gattano, Davide Mafrica, Giulia Cerruti e Horea Sas.

La programmazione di novembre e dicembre

Il mese di novembre inizia il 4 con Nicolò Falcone, Sandro Canori, Laura Pusceddu, Simone Luzi e Eduardo Mattiozzi. L’11 novembre sarà la volta di John Vincent, Luca Cupani, Lorenzo Maragoni, Xuliano Dule e Nathan Kiboba. Sofia Gottardi, Gian Marco Cei, Mario Raz, Chiara Becchimanzi e Tommaso Faoro si esibiranno il 18 novembre. Annagaia Marchioro, Antonio Ricatti, Luca Zesi, Giuseppe Scoditti e Frad chiuderanno il mese il 25 novembre.

Dicembre vedrà sul palco Carmine Del Grosso, Giorgio Montanini, Nicolò Falcone, Ivano Bisi e Tiziano La Bella il 2 dicembre. Il 9 dicembre spazio a Luca Cupani, Lorenzo Maragoni, Alessandro Ciacci, Salvatore Zappia, Stefano Gorno e Fill Pill. Il gran finale del 16 dicembre vedrà protagonisti Giorgio Veloccia, Luca Zesi, Sofia Gottardi, Alessandro Ciacci, Yoko Yamada e Tommaso Faoro.