Torna ‘Alessandro Borghese Celebrity Chef’, dal 2 ottobre in prima tv assoluta su TV8: ecco che cosa ci ha raccontato il giudice Riccardo Monco.

Torna su TV8, dal 2 ottobre in prima tv assoluta, Alessandro Borghese Celebrity Chef, format prodotto Banijay Italia ambientato nei ristoranti di Venezia e Milano di chef Borghese. Ad affiancare il padrone di casa, confermatissimi i giudici Riccardo Monco – chef tristellato dell’Enoteca Pinchiorri di Firenze – e Angela Frenda, food editor del Corriere della Sera. La fortunata e amatissima dal pubblica è la medesima: due celebrities di diversi ambiti (musica, sport e spettacolo) si sfidano ai fornelli per conquistare il titolo di puntata.

Ogni concorrente è chiamato a cucinare un menu degustazione composto da tre portate e il vincitore viene decretato dai giudici e dai commensali. Un’occasione curiosa, dunque, per vedere i vip in un insolito ruolo ai fornelli e scoprire le loro capacità culinarie. Abbiamo incontrato chef Monco che, a distanza di qualche mese dal debutto – qui la nostra precedente intervista – ci ha raccontato come si appresta ad affrontare la nuova edizione.

Foto da Ufficio Stampa MNcomm

Al via la nuova stagione di Alessandro Borghese Celebrity Chef che la vede nuovamente in giuria: come vive questa conferma?

Beh molto bene. Sono orgoglioso e soddisfatto; mi dà anche tanta gioia perché ho trovato nuovi amici in Angela e in Alessandro. Ci siamo veramente consolidati come squadra. Vedrete che sarà una bellissima edizione.

Diventare un volto del piccolo schermo, ha portato più attenzione o curiosità da parte dei clienti all’Enoteca Pinchiorri anche nei confronti della sua attività?

C’è stato un aumento delle visite in cucina. Sempre più persone, per esempio, vengono a salutarmi, soprattutto gli italiani mentre gli stranieri già lo fanno. Gli italiani vogliono conoscere lo chef tristellato ma anche il volto noto come giudice del programma.

C’è un errore da parte dei concorrenti su cui proprio non transige? Quale?

Quello su cui non transigo è il fatto di non assaggiare. Ed è l’errore che tutti noi possiamo fare nel cucinare ma dimenticare di assaggiare un piatto può far cambiare il risultato.

Qual è stato, finora, il piatto che l’ha colpita maggiormente in positivo e quale invece in negativo? Perché?

Logo da Ufficio Stampa MNcomm

Non faccio nomi – lo vedrete poi durante la trasmissione – ma c’è stato qualcuno che ha peccato di eccesso di zelo perché magari pensava di saper cucinare molto bene… Però, ahimè, si è sbagliato. Altri, invece, hanno rivelato quasi attitudini da cuochi provetti e da chef.

A un giovane che oggi desidera affrontare un percorso di studi con il sogno di diventare chef, che consigli darebbe?

Intanto di iniziare a pensare di diventare un cuoco, poi di diventare chef se ne potrà poi riparlare dopo 15-20 anni di mestiere. A parte la retorica, dopo la scuola bisogna iniziare dal basso anche per capire quale strada percorrere aspettando che si aprono le porte per continuare il proprio sogno.

Nella prima settimana si sfidano Vera Gemma e Asia Argento, Enzo Iacchetti e Laura Freddi, Susy Laude e Dino Abbrescia, Alvise Rigo e Barù, Paolo Ruffini ed Elena Di Cioccio. Alessandro Borghese Celebrity Chef è girato negli spazi dei ristoranti di Venezia e Milano “AB – Il lusso della semplicità”. Appuntamento su TV8, dal 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, alle ore 19.10.

Foto da Ufficio Stampa MNcomm