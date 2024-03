A ‘Pechino Express’ sono I Brillanti, nella vita sono amici da anni: che cosa avrà in serbo per loro la ‘Rotta del Dragone’? Le parole della coppia.

Dai set del cinema e della tv alla Rotta del Dragone. Tra le coppie in corsa nella nuova edizione di Pechino Express in onda su Sky Uno e in streaming su NOW ci sono anche I Brillanti. Ovvero, i colleghi e amici Nancy Brilli e Pierluigi Iorio. “Mi hanno proposto di fare Pechino altre volte in passato ma avevo sempre detto di no. – ci spiega l’attrice – Questa volta, invece, ho detto sì ma solo con un compagno di viaggio su cui potermi appoggiare e di cui fidarmi. Non poteva che essere Pierluigi”. Il quale replica: “Tu pensa che lei mi ha chiamato e mi ha detto solo ‘Che dici se andiamo in Vietnam?’”.

La loro amicizia è di lunga data, ma un viaggio come quello dell’adventure game mette alla prove chiunque. “Per quanto mi riguarda ho scoperto una competitività che non pensavo di avere – racconta Iorio – Nel gioco, andando avanti, è venuto fuori anche questo lato”. ““Personalmente non ho scoperto niente che non sapessi, ho avuto conferme – aggiunge quindi Nancy – Anzi, ho avuto la conferma di essere la capa tosta che sono, nel bene e nel male. E di essere tenace”.

Foto da Ufficio Stampa

Un aspetto che l’attore conferma: “Diciamo così: in alcuni momenti Nancy è implacabile! E ha grande decisione”. “A tutti e due capitava che improvvisamente venissimo quasi posseduti, quando ce n’era bisogno, da un demone che ci ha fatto fare delle cose che io veramente non avremmo mai pensato di fare. Colpa del Dragone!”.

Come in ogni stagione, anche quest’anno a Pechino Express l’incontro con popoli e culture ha un impatto emotivo molto forte sulle coppie. “Quello delle persone che ci hanno ospitato è stato ben più di un atto di fiducia”, concordano Nancy e Pierluigi. “In fondo, ti si presentano alla porta due sconosciuti – bagnati e sporchi con due stracci addosso – e tu li accogli. Li fai entrare, dai loro una parte della roba che hai in casa da mangiare”.

“Alcune volte c’era cibo in più, altre volte era proprio quella quantità che doveva diventare per cinque persone. Sono stati davvero momenti di grande condivisione, soprattutto essendo culture così distanti l’una dall’altra e dalla nostra. Rispetto alle loro possibilità, ci hanno dimostrato che veramente ci può essere fratellanza. Noi, poi, abbiamo scelto ogni volta di ricambiare l’accoglienza con qualcosa che potesse essere utile a loro. Loro hanno fatto qualcosa per noi e noi abbiamo fatto ogni volta qualcosa per loro”.

LEGGI ANCHE: — Pechino Express, Kristian Ghedina e Francesca Piccinini: l’intervista

E se dovessero scattare un’istantanea del viaggio li vedrebbe “di certo ridere e correre, sudati, sporchi. Parafrasando un film – soprattutto per la parte iniziale – belli, sporchi e poco cattivi. Ma felici. Con la canzone Happy di Pharrell a farci da colonna sonora. Perché è stato un viaggio di felicità e molto faticoso, ma il divertimento ha superato di gran lunga la fatica”.

Chi sono I Brillanti di Pechino Express

Nancy Brilli, 59 anni, di Roma, inizia come attrice cinematografica da giovanissima, ma è solo quando viene scelta come protagonista della commedia musicale di Garinei e Giovannini Se il tempo fosse un gambero, nel 1986, che decide che quello sarà il suo lavoro. Da lì prende il via la carriera straordinaria di un’attrice capace di spaziare con successo dal cinema, alla tv e al teatro. Amatissima dal grande pubblico, anche per la tenacia e la determinazione con le quali ha affrontato le sfide sia della vita professionale che di quella privata, ha ottenuto in carriera numerosi premi e riconoscimenti, tra cui spiccano il David di Donatello e il Nastro d’Argento, entrambi come Migliore attrice non protagonista per Piccoli equivoci, nel 1990.

Foto da Ufficio Stampa

Pierluigi Iorio, 52 anni di Napoli, è attore e regista che sviluppa la sua carriera prevalentemente a teatro, di cui è appassionato fin da bambino. Innamoratissimo della sua famiglia, ha valori d’altri tempi ma è anche una persona aperta e pratica, curiosa e pronta alla condivisione. Ha una predilezione per l’estetica e l’armonia delle forme, che ricerca con entusiasmo nello spettacolo e nella vita. È appassionato di cucina e ama le grandi tavolate tra amici. Il suo motto è “dietro le nuvole c’è sempre il sole”.

Nancy e Pierluigi sono amici da 5 anni, si sono conosciuti nel 2018 in occasione di uno spettacolo teatrale: da allora è nata un’amicizia bella e sincera.

Pechino Express – La Rotta del Dragone (show Sky Original realizzato da Banijay Italia) va in onda ogni giovedì alle ore 21.15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW. Inoltre, è sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go.

Foto da Ufficio Stampa / Kikapress