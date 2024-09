Da venerdì 13 settembre, in prima tv assoluta su DMAX e in streaming su Discovery+, la nuova stagione di ‘Blindati’.

Tornano su DMAX le inchieste di Luigi Pelazza con la nuova stagione di Blindati: Viaggio nelle Carceri, in onda da venerdì 13 settembre alle 21:25. Il conduttore e inviato televisivo, noto per i suoi reportage sulla criminalità, esplorerà anche nei nuovi episodi i più severi e inaccessibili istituti penitenziari globali.

Foto da Ufficio Stampa

Il programma, ispirato al successo internazionale Behind Bars – The World’s Toughest Prisons, offre uno sguardo inedito su cosa accade dietro le sbarre, raccontando la vita quotidiana di detenuti e agenti penitenziari in ambienti estremi e spesso disumani. Un’edizione, quella in arrivo, che presenterà non solo le prigioni internazionali più dure, come un carcere in Russia e istituti in Colombia, Filippine e Messico. Ma anche un’istituzione unica in Italia: l’isola-carcere di Gorgona, situata di fronte a Livorno.

Oltre al racconto, l’obiettivo di Blindati è quello di stimolare la riflessione sul sistema penitenziario, sia in Italia che all’estero, analizzando come il principio di recupero e reinserimento venga effettivamente applicato. La serie utilizza una tecnologia sperimentale, combinando riprese reali con animazione CGI per ricostruire ambienti in 3D con un realismo straordinario, offrendo una nuova dimensione narrativa alla televisione.

Blindati: Viaggio nelle Carceri (14 episodi da 60’) è prodotta da MRK Productions per Warner Bros. Discovery ed è disponibile in streaming su Discovery+. DMAX è visibile sul canale 52 del Digitale Terrestre, su Sky canale 170 e tivùsat canale 28.

Immagini da Ufficio Stampa