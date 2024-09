Ospite nel salotto di Caterina Balivo a ‘La Volta Buona’, Raimondo Todaro spiega le ragioni della sua pausa televisiva. Il video.

Durante la puntata de La Volta Buona, in onda giovedì 26 settembre su Rai1, Caterina Balivo ha ospitato il ballerino Raimondo Todaro. Durante l’intervista, Todaro ha condiviso riflessioni sulla sua pausa televisiva. In particolare, ha dichiarato: “Il mondo della televisione chiaramente piace a tutti. Però per me non è mai stato un’ossessione ed è il motivo, secondo me, per il quale ho lavorato per 20 anni ininterrottamente. Perché non l’ho mai voluto fare”.

Quindi, alla domanda se sarebbe disposto a tornare a Ballando con le Stelle, lo storico ballerino e coreografo ha risposto con chiarezza. “No perché c’è stato un tempo per Ballando e quel tempo è passato”, ha detto. “Ho dato tutto me stesso e lo ricordo con un affetto enorme, devo tutto a Milly, Ballando e a tutta quella famiglia”.

Raimondo Todaro è uno dei volti più conosciuti della danza televisiva in Italia. Nato a Catania, ha cominciato a ballare all’età di cinque anni e ha collezionato oltre 18 titoli di campione italiano di danza, un successo che ha anticipato la sua carriera sul piccolo schermo. La sua grande occasione è arrivata nel 2005, quando è entrato a far parte del cast di Ballando con le Stelle, dove ha conquistato il pubblico per 16 edizioni.

In questo periodo, ha vinto il programma in diverse occasioni, ballando al fianco di personaggi come Cristina Chiabotto, Elisa Di Francisca e Francesca Testasecca. Nel 2021 Todaro la sua nuova sfida come, insegnante e coreografo, è nel talent show Amici di Maria De Filippi, un passaggio che ha segnato un’importante svolta nella sua carriera televisiva. Tuttavia, dopo due stagioni nel programma, Todaro ha deciso di prendersi una pausa dal piccolo schermo, riflettendo su nuove direzioni artistiche e professionali.

Grazie alla sua versatilità e al suo talento, Todaro ha saputo affermarsi come un volto amato della televisione italiana, unendo il mondo della danza a quello dell’intrattenimento con naturalezza e passione.

