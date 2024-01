Su Rai 1 arriva ‘La Storia’, serie diretta da Francesca Archibugi e ispirato all’omonimo romanzo di Elsa Morante.

La Storia – serie diretta da Francesca Archibugi – debutta dall’8 gennaio su Rai 1. Un lavoro non semplice, a confronto sia con il romanzo di Elsa Morante che con la serie di Luigi Comencini del 1986. «Comencini è uno dei grandi del cinema e poi ha fatto la cosa più bella di sempre della tv italiana, Pinocchio. – dice la Archibugi – Già il confronto col libro era schiacciante. Abbiamo lavorato quindi partendo dal libro, anche se quando mi è stata proposta la serie mi sono tremati i polsi».

Una delle condizioni poste da Francesca Archibugi in cambio della propria regia era di «non avere attori stranieri, anche se c’era una grande co-produzione. Bisognava che fosse un cast ispirato. È stato difficile economicamente, ma credo sia una delle grandi forze della serie. Tutti sono chi devono essere». La regista parla poi della sceneggiatura di Giulia Calenda, Ilaria Macchia e Francesco Piccolo. «Credevo non fosse possibile – dice – ma loro l’avevano già diviso. E sono rimasta molto ammirata, a bocca aperta. La scelta di iniziare con Nora, la madre di Ida, è stata loro. L’ho trovato geniale. Io poi entro in revisione, però non avrei avuto cuore di accettare un lavoro così se non mi fossi sentita protetta dalla produzione».

«Ho interrogato poi Goffredo Fofi sulla reazione della Morante a questo odio che ha scatenato il dibattito in quegli anni. – chiosa infine la Archibugi – Lui dice che lei leggeva tutto e rideva. Quelle che abbiamo immaginato fossero pugnalate in realtà non lo erano. Elsa Morante era già oltre, già sapeva che sarebbe successo. Mi è cambiata la percezione: pensavo di dover riscattare un’ingiustizia, ma lei non l’ha vissuta così. Per la Morante era lo stato delle cose».