Nel cast di ‘Only Fun – Comico Show’, ogni lunedì in prima serata sul Nove, ci sono anche i Gemelli di Guidonia. La nostra intervista.

Torna, con un nuovo appuntamento in prima serata ogni lunedì sul NOVE, Only Fun, lo show comico condotto dai PanPers ed Elettra Lamborghini. Giunta alla sua terza edizione, la produzione Colorado Film per Warner Bros. Discovery conferma la sua formula e porta sul palco un ricco cast di comici. E tra le new entry 2023 ci sono i Gemelli di Guidonia. “Per noi è tutta una scoperta ed è una bellissima scoperta”, ci racconta il trio. “Sapevamo già di un clima molto accogliente e rilassato, di amicizia, e ne abbiamo avuto conferma venendo qui”.

Un’occasione di confronto, anche. “Sì, abbiamo conosciuto tanti nuovi comici ed è veramente una famiglia. Siamo onorati di calcare il parco insieme ad attori comici e cabarettisti che hanno fatto la storia di un genere, come per esempio Enrico Bertolino, Max Cavallari e Giuseppe Giacobazzi . Per noi che ci definiamo insomma degli emergenti è davvero un onore e il confronto fa crescere quindi ne siamo piacevolmente colpiti. Poi, anche il pubblico che viene a vedere lo spettacolo è calorosissimo, quindi ci divertiamo tantissimo”.

“L’avvento dei social ha cambiato tutto – proseguono i Gemelli di Guidonia – perché adesso tutti hanno la possibilità di fare dei contenuti molto smart. Sono prodotti comici molto rapidi, di pochi secondi per cui ti viene un’idea e la metti subito in pratica. Per noi che facciamo questo lavoro diventa più difficile, perché stare sul pezzo è questione non di ore, proprio di secondi. La comicità adesso è sempre più immediata, sui social basta un attimo e tutti sono comici. Qual è il segreto per affermarsi davvero? Diciamo che è sempre l’idea, l’originalità. Fare qualcosa che non ha mai fatto nessuno ed essere attuali, adattarsi anche a questo nuovo linguaggio che sta abituando il pubblico a tempistiche diverse”.

Dallo smartphone al piccolo schermo, dunque, il legame diventa inevitabile. “Anche in tv crediamo che bisogna adattarsi in questo senso ed essere trasversali per raggiungere diverse generazioni”, riflette ancora il trio. “A chi è più piccolo di noi non possiamo che dire questo, non vogliamo insegnare nulla ma essere spontanei e sinceri è la chiave oltre a costruire personaggi e argomenti sull’attualità. Ragazzi, trovate sempre l’originalità di qualcosa per essere riconoscibili! Non è facile perché è stato praticamente fatto tutto e anche noi cerchiamo sempre di trovare un aspetto unico, solo nostro che ci caratterizza”.

