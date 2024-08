L’evento musicale inclusivo che ha visto sul palco Elio e Le Storie Tese in collaborazione con il Trio Medusa diventa un documentario su Real Time.

In esclusiva su Real Time, giovedì 29 agosto alle ore 21.30, va in onda Il Concertozzo – Musica e Inclusione in Italia. Il documentario racconta storie di inclusività e integrazione di persone autistiche impegnate nell’organizzazione dell’evento promosso da Elio e Le Storie Tese insieme al Trio Medusa.

Svoltosi a Monza il 25 e 26 maggio, Il Concertozzo non è solo un festival musicale, ma una vera e propria celebrazione dell’inclusione. Real Time ha scelto, quindi, di dare spazio a questo evento speciale, dedicando una prima serata al racconto di quattro giovani autistici che lavorano presso Pizzaut. Per la prima volta, infatti, grazie all’iniziativa di EELST e Trio Medusa, il servizio di food and beverage durante Il Concertozzo è stato gestito interamente da realtà che impiegano ragazzi autistici.

Una sfida vinta

Un approccio innovativo che mette in luce esempi concreti di come l’autismo sia una vera e propria sfida che può essere vinta. “In Italia ci sono 600 mila persone autistiche. È in assoluto la disabilità più diffusa, nasce un bambino autistico ogni 77 bambini”, dichiara Nico Acampora, fondatore di Pizzaut. “E nonostante leggi che prevedono che le aziende assumano 1 ragazzo disabile ogni 15 dipendenti spesso preferiscono pagare le multe piuttosto che avere nel loro organico persone affette da autismo”.

“Il concerto del 26 maggio 2024 a Monza entra di diritto nell’elenco delle imprese eccezionali di Elio e Le Storie Tese” ha quindi osservato il gruppo. “Mai prima di allora in Italia, e, a quanto ci risulta, nel mondo, la gestione dell’alimentazione di migliaia di persone all’interno dell’area del concerto era stata affidata a persone autistiche. Questa per noi è la dimostrazione che l’inclusione lavorativa per le persone autistiche si può realizzare. Anche in condizioni quasi impossibili, come quelle di un concerto rock. Speriamo che il nostro esempio venga imitato da un numero crescente di colleghi e di arrivare un giorno non lontano a festeggiare tutti insieme in una enorme Woodstock italiana dell’inclusione lavorativa per le persone autistiche”.

Per Gabriele Corsi, conduttore televisivo e radiofonico, Il Concertozzo è “il racconto di un’esperienza unica al mondo. Una storia di musica, inclusione, amicizia. Una storia che ci ricorda che è vietato calpestare i sogni. Elio e le storie tese, il Trio Medusa, l’incredibile esperimento di Pizza Aut. I racconti straordinari e commoventi di ragazze e ragazzi autistici che, silenziosamente, stanno facendo una rivoluzione.”

Il documentario, prodotto in collaborazione con Banijay Italia, offre uno sguardo al dietro le quinte dell’evento e alle storie di Bea, Lorenzo, Matteo e Andrea. Inoltre, racconta il contributo di tante associazioni coinvolte, come Voglio la Luna, Tortellante, SbrisolAut, e molti altri. Tutte unite dallo stesso obiettivo: dimostrare che l’inclusione è possibile e necessaria.

