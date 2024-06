Dal 7 giugno, ogni venerdì, Super! propone ‘DI4RI’, fortunata serie teen il cui racconto corale riesce a valorizzare storie e percorsi diversi. L’intervista al cast.

“Quindici episodi, otto protagonisti per otto storie diverse. Belle esperienze, ostacoli da superare, amicizia. Battute in camera e tante, tante risate”. Sono queste, come in una vera e propria mappa concettuale, le parole chiave della serie DI4RI secondo i suoi protagonisti. La fortunata produzione teen di Stand By Me, già su Netflix, arriva per la prima volta sul piccolo schermo, in onda su Super! – canale 47 del dtt e tivusat e 625 di Sky – ogni venerdì dal 7 giugno alle 14:10.

Ad aprire e chiudere ciascun episodio contenuti esclusivi, tra cui la Super! posta di Di4ri in cui gli attori risponderanno ad alcune domande dei fan sui temi di puntata. “Rispondiamo alla posta degli spettatori affrontando argomenti diversi, anche personali. Sono contenuti che raccontano un po’ i nostri personaggi in rapporto con il pubblico”, ci spiegano Flavia Leone, Biagio Venditti e Liam Nicolosi.

Immagine da Ufficio Stampa

In Di4RI interpretano rispettivamente Livia, Daniele e Giulio, compagni di classe nella II D di una scuola destinata alla chiusura. “Il gruppo è molto importante nella serie, è tipo una famiglia”, proseguono i giovani attori che non nascondo l’entusiasmo della loro avventura sul set. “Sono sempre insieme e con i compagni ci copriamo le spalle; usiamo un po’ gli altri come rifugio. Senza gli amici i nostri personaggi non sarebbero andati da nessuna parte. Il bello della II D è che è una classe che parte molto divisa ma poi si unisce piano piano. E unendosi porta solo benefici nel senso che si diventa proprio una squadra in cui ognuno aiuta l’altro ad affrontare i suoi problemi personali”

Tanti i temi affrontati e, grazie anche al cambio di punto di vista per ciascun episodio, la lettura si stratifica regalando punti di vista differenti che alimentano l’empatia verso l’altro. Le solitudini si fanno accoglienza e i problemi di uno diventano sfide condivise in una storia corale che valorizza le specificità di ognuno. Senza mai perdere di realismo. Così conosciamo Daniele “un ragazzo misterioso di cui scopriremo la paura più grande, ovvero raccontare la sua omosessualità”, ci spiega Biagio.

Foto da Ufficio Stampa

E poi c’è Livia, “la perfettina del gruppo” che a Flavia a insegnato “a non dare troppo peso al giudizio proprio degli altri e alle aspettative”. E ancora, Giulio “dislessico proprio come lo sono io attraverso il quale è bello rendere consa consapevoli le persone di questo problema”, conclude Liam.

Nella serie compaiono anche come guest-star Tancredi e la campionessa juniores di salto in lungo di Larissa Iapichino (figlia di Fiona May), nei panni di loro stessi. Gli episodi della prima stagione sono quindici, ciascuno della durata di circa 25 minuti, ad eccezione del primo episodio, che dura cinquanta minuti. Tutti gli episodi andranno in onda su Super!, con due puntate nuove a settimana. Inoltre, ogni lunedì alle ore 14.10, sempre su Super!, andrà in onda la replica del venerdì precedente.

Immagini da Ufficio Stampa