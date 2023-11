Mai vista una boyband così: a ‘Supertele’ Calcutta, Pardo, Toni e Ferrara si esibiscono sulle note di ‘2minuti’.

Lunedì 27 novembre – durante Supertele – Leggero come un Pallone, il Monday show di DAZN – è salita sul palco una band d’eccezione che ha visto il cantante Calcutta alla tastiera, accompagnato da Pierluigi Pardo in versione frontman, Ciro Ferrara e Luca Toni come chitarristi, esibirsi sulle note di 2minuti, il singolo estratto dal nuovo album Relax che domina le classifiche italiane dalla sua release e da ieri Disco D’Oro certificato FIMI.

LEGGI ANCHE: Cannavaro, Toni e Materazzi: «Vincere il Mondiale ci ha reso leggende»

Un mix sorprendente che unisce in una performance inedita la scena indie contemporanea, una voce storica della telecronaca italiana ad alcune delle leggende del calcio italiano. L’esibizione anticipa l’attesissimo e tutto esaurito inizio del tour che vedrà il cantautore nei palasport d’Italia a partire dal 30 novembre, con la prima data di Mantova.

Relax è il quarto album in studio del cantautore Calcutta, pubblicato il 20 ottobre 2023 dalla Bomba Dischi. Nell’album ci sono 11 tracce, tra cui appunto 2minuti, primo estratto dall’album e pubblicato sempre il 20 ottobre. Il brano è interamente scritto da Edoardo D’Erme (aka Calcutta, appunto). Il 23 ottobre successivo è uscito il video per la seconda traccia Giro con te diretto dallo youtuber Luis Sal.