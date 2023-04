Dal 21 aprile su Disney+ arriva ‘SUGA: Road to D-DAY’, il documentario che mostra Suga alla ricerca di ispirazione per il nuovo album.

Dopo i primi spoiler e qualche immagine, è finalmente disponibile il trailer sottotitolato in italiano di SUGA: Road to D-DAY, in arrivo il 21 aprile su Disney+. In questo documentario Suga (dei BTS) ci mostra il suo viaggio in tutto il mondo – da Seoul a Tokyo, passando per Las Vegas – alla ricerca di ispirazione musicale per il suo album D-DAY. Si tratta del primo album da solista per Suga (che sarà pubblicato in realtà sotto lo pseudonimo di Agust D) dopo i due mixtape Agust D (2016) e D-2 (2020).

Nel corso del documentario, gli spettatori vedranno l’artista nel suo momento di massima vulnerabilità, mentre discute con altri musicisti del suo blocco dello scrittore e scava in profondità nei suoi ricordi più traumatici per scrivere i testi di alcune delle sue ultime canzoni. SUGA: Road to D-DAY include anche esclusive clip dal vivo delle canzoni del prossimo album.

Ospite di IU in IU’s Palette, Suga ha commentato l’uscita del documentario. «I primi 30 minuti – ha detto a IU – si possono anche saltare. Sinceramente non sono molto in forma. È un po’ troppo serio, la gente penserà Ma può un idol apparire così?. Sono rimasto sorpreso anche io». Eppure – aggiunge Suga – il documentario contiene molti aspetti «su come creo la musica e vedrete che divento anche un po’ matto».