In occasione del Pride Month, Pluto TV lancia il canale PRIDEtv con film, documentari e serie per celebrare le storie e le esperienze più variegate.

Pluto TV, principale servizio di streaming televisivo gratuito, in partnership con Your Channels e OUTtv, presenta PRIDEtv. Lanciato in occasione del Pride Month, questo canale televisivo celebra storie e esperienze eterogenee della comunità LGBTQI+ trasmettendo 24/7 in modalità totalmente gratuita film d’autore, documentari, serie queer, cortometraggi, reality show e TV show originali.

PRIDEtv sarà trasmesso in esclusiva su Pluto TV, oltre che in Italia, anche in Austria, Germania, America Latina, Spagna, Svezia, Svizzera e Regno Unito. Membri della comunità LGBTQI+, appassionati e semplici curiosi possono fruire dei contenuti a tema Pride connettendosi a Pluto TV da browser o via app.

Grafica da Ufficio Stampa

“Pluto TV si impegna da sempre per offrire una programmazione eterogenea per un’ampia platea”, afferma Olivier Jollet, Executive Vice President and International General Manager di Pluto TV. “È dunque per noi fondamentale che i nostri spettatori, navigando la nostra piattaforma, si sentano rappresentati. PRIDEtv è un brand di grande importanza che rappresenta la comunità LGBTQ+ in tutto il mondo e siamo felici di portare i suoi iconici contenuti sulla nostra piattaforma a livello internazionale con storie in grado di creare legami forti”.

Su Pluto TV in Italia saranno disponibili la serie Krista’s Road to Eurovision, i documentari Beyonce on TOP e Harry Styles – The Finishing Touch. E ancora il reality show Queen of the Oilpatch, la serie comedy Sexfluencing, il film Air e la serie drama All You Need.

Immagini da Ufficio Stampa