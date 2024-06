Arriva in esclusiva su discovery+ dal 28 giugno ‘Nick e Aaron Carter: la caduta delle star’, docuserie in quattro episodi sulle vicende alterne dei celebri fratelli.

La vita non ha certo riservato risvolti sempre facili ai fratelli Carter, a partire dai due enfant prodige di famiglia. Parliamo delle icone del pop mondiale Nick e Aaron Carter, che hanno raggiunto la fama globale prima della maggiore età. Membro della boyband Backstreet Boys il primo, il biondo Nick Carter divenne ben presto un idolo delle ragazzine. Seguito a ruota dal fratello minore scomparso prematuramente a fine 2022.

Ora, in esclusiva, discovery+ propone la docuserie Nick e Aaron Carter: la caduta delle star, quattro episodi prodotti da Ish Entertainment per Investigation Discovery che raccontano le controverse vicende che hanno visto protagonisti i due idoli del pop. I primi due episodi sono disponibili dal 28 giugno mentre i successivi saranno disponibili rispettivamente il 5 e il 12 luglio.

Quella dei Carter è, del resto, una storia fatti di momenti luminosissimi e ombre oscure, che hanno lungamente diviso la famiglia. Così, la fama che ha investito Nick e Aaron alla fine degli anni Novanta e inizi Duemila si è trasformata in una ‘lotta’ a colpi di titoloni che hanno messo in piazza difficili dinamiche familiari. Una famiglia che anche attraversato svariati lutti: a quello di Aaron, infatti, è seguita la morte della sorella Bobbie Jean a dicembre 2023 e prima ancora, nel 2012, era venuta a mancare Leslie.

Tra i temi delicati toccati in Nick e Aaron Carter: la caduta delle star anche le accuse di violenza sessuale nei confronti di Nick da parte di tre donne. E le battaglie di Aaron alle prese con salute mentale e abuso di sostanze. Combinazione che ha contribuito a fa deflagrare in maniera definitiva il rapporto fraterno, nel momento in cui Aaron ha deciso di sostenere le accusatrici. Negli episodi della serie si esaminano le accuse contro Nick e il modo in cui queste si sono intrecciate all’instabile rapporto tra i fratelli.

Attraverso interviste esclusive proprio alle presunte vittime di abusi – Melissa Schuman, Ashley Repp e Shay Ruth – la docuserie fornisce approfondimenti inediti. Inoltre, intervengono membri della famiglia Carter e amici intimi, tra cui l’ex fidanzata di Nick, Kaya Jones, e l’ex fidanzata di Aaron, Melanie Martin.

