Filippo Contri, Caterina De Angelis e Antonio Bannò ci raccontano la loro esperienza sul set di ‘Vita da Carlo 2’.

Confermatissimi nel cast di Vita da Carlo 2 – su Paramount+ dal 15 settembre – i giovani Filippo Contri, Antonio Bannò e Caterina De Angelis. I tre attori hanno ribadito ai nostri microfoni l’atmosfera assolutamente familiare che si respira sul set. «Rispetto all’anno scorso è cambiato il secondo regista, Valerio Vestoso, che si è integrato benissimo nella nostra famiglia allargata. – dice Antonio Bannò – È stato fondamentale, perché c’era un clima di leggerezza. Il collante però è sempre Carlo Verdone. E Max Tortora, un fuoriclasse».

«Sono d’accordissimo – aggiunge Caterina – Valerio è stata una sorpresa stupenda. Ha una grande capacità di comunicare con il cast. Ha reso tutto molto più divertente e speciale. Noi ci vogliamo tutti molto bene e c’è molto relax, però quest’anno ancora meglio. Eravamo più rilassati». È Filippo a rivelarci che, in effetti, durante le riprese della prima stagione «tutto era nuovo e pensi sempre Avrei potuto fare meglio». «Nella seconda stagione non ho letto subito la sceneggiatura – continua – perché si capisce che c’è Carlo dietro e le immagini e le situazioni ce le ho in mente. Questa cosa mi influenza. Nella seconda stagione mi sono sentito più libero e a casa».

Anche perché i rispettivi personaggi non sono più «abbozzati»: «Il personaggio è una persona. – commenta Caterina – Con il tempo lo conosci meglio». Maddalena farà uscire «finalmente un lato più dolce e tenero». Giovanni entrerà invece finalmente nel mondo del lavoro: «Immaginare come sarebbe stata la mia vita con un lavoro d’ufficio e meno artistico è stato interessante. – dice Filippo in proposito – Ed è stato bellissimo andare in tribunale e vestirsi in una certa maniera». «A me piace sempre recitare la leggerezza, è molto divertente», chiosa Antonio Bannò.