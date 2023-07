Su Paramount+ arriva ‘Operazione Speciale: Lioness’: abbiamo intervistato Laysla De Oliveira, che interpreta Cruz.

Dal 23 luglio arriva su Paramount+ Operazione Speciale: Lioness, serie thriller diretta da Taylor Sheridan (Yellowstone) e interpretata da Zoe Saldaña, Laysla De Oliveira, Nicole Kidman e Morgan Freeman.

La serie, ispirata ad un reale programma militare statunitense, segue la vita di Joe (Zoe Saldaña) mentre cerca di trovare un equilibrio tra vita personale e professionale come punto di riferimento della CIA nella lotta al terrorismo. Il programma Lioness, supervisionato da Kaitlyn Meade (interpretata da Kidman) e Donald Westfield (interpretato da Kelly), recluta un’aggressiva Marine Raider, Cruz Manuelos (Laysla De Oliveira) per operare sotto copertura insieme a Joe tra i potenti del terrorismo di Stato, nell’ambito degli sforzi della CIA per sventare un nuovo attacco simile all’11 settembre.

Una serie in cui in ruoli solitamente affidati a figure maschili troviamo tre straordinarie e forti donne. Segno che il vento sta definitivamente cambiando all’interno delle produzioni? Lo abbiamo chiesto a Laysla De Oliveira.

Laysla De Oliveira: «Sulla diversità stiamo andando nella giusta direzione»

«Penso che stiamo andando nella giusta direzione, soprattutto quando si parla di diversità. – ci risponde – Ciò che amo di questa serie è che abbiamo tre generazioni di donne di potere che sono le migliori nel loro campo, e due di queste protagoniste sono donne latine. È davvero incredibile da vedere, soprattutto in uno spazio in cui di solito c’è solo una donna latina o una di ogni tipo. Ma nel nostro show non è affatto così. Abbiamo così tanta diversità e abbiamo donne incredibilmente forti».

Un ruolo, quello interpretato da De Oliveira, che le ha lasciato molto una volta finite le riprese.

«Direi che sono stati sette mesi di riprese intensi. Operazione Speciale: Lioness è stato il primo film che mi ha richiesto molto sia fisicamente che emotivamente, in cui sono rimasta davvero coinvolta. Mi ci sono voluti un paio di mesi per smaltire la tensione. Ripensandoci mi viene da sorridere, perché il mio fidanzato mi diceva Ehi, sto parlando con Laysla non con Cruz!. Quello che Cruz mi ha insegnato e che trovo sia la cosa più speciale di tutte e il motivo per cui sono così grata di aver interpretato questo personaggio, è che sono molto più forte di quello che penso. Posso essere una grande fifona! Ma una volta che ho dovuto immergermi profondamente ed essere una badass incredibile sullo schermo, mi sono sentita potente».