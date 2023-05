In attesa della terza stagione su Disney+, Disney annuncia il rinnovo dell’accordo per ‘The Kardashians’: arriveranno più stagioni.

In attesa della terza stagione su Disney+, la Disney+ ha annunciato il rinnovo dell’amatissima serie The Kardashians (di Fulwell 73 Productions) per altri 20 episodi.

La terza stagione – come su citato – debutta il 25 maggio su Disney+ con episodi inediti ogni giovedì. In questa stagione, le telecamere tornano a riprendere Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall e Kylie che invitano i telespettatori a entrare nelle loro vite mentre affrontano la maternità, la genitorialità e la costruzione del proprio impero. Il loro legame sarà messo alla prova e sorgeranno tensioni, ma come famiglia resteranno unite attraverso la tempesta.

Nell’attesa di vedere The Kardashians, Disney+ ha rilasciato il teaser ufficiale di 45 secondi che dà un assaggio del clima. «Mi piacerebbe potervi dire questa sarà una stagione tranquilla, rilassante e serena – esordisce il video – Ma non lo sarà». Il resto dal 25 maggio.

Ben Winston, socio della Fulwell 73, è l’executive producer insieme a Emma Conway ed Elizabeth Jones, mentre Danielle King è showrunner e produttore esecutivo. Anche Kris Jenner, Kourtney Kardashian Barker, Kim Kardashian, Khloé Kardashian, Kendall Jenner e Kylie Jenner sono produttrici esecutive.