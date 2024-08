La terza stagione di ‘The Bear’ è in arrivo su Disney+. Cosa hanno rivelato Jeremy Allen White e il cast in conferenza stampa.

Tutto è pronto per la terza stagione di The Bear, che debutta su Disney+ il 14 agosto. I nuovi episodi della serie FX – stando alla sinossi ufficiale – seguiranno Carmen Carmy Berzatto, Sydney Adamu e Richard Richie Jerimovich «intenti a fare tutto il possibile per portare ad alti livelli The Bear – il loro vecchio locale trasformato in un raffinato ristorante – e nello stesso tempo a lottare per rimanere in attività. Ogni giorno, nel settore della ristorazione, è una battaglia persa in partenza. Carmy si impegna più che mai e pretende l’eccellenza dai propri collaboratori, che fanno del loro meglio per cercare di stare al suo passo».

Su quanto accadrà nella nuova stagione, il cast in conferenza stampa ha evitato scrupolosamente qualsiasi spoiler. «Carmy fa ciò che fa di solito – dice Jeremy Allen White – si immergerà nel suo lavoro, mettendosi alla prova. Nel farlo, sfida in realtà anche le persone che sono intorno a lui e credo che sia difficile stargli vicino. Diciamo che nella nuova stagione ci saranno molte sfide» («E molti sfidanti», aggiunge Ayo Edebiri). L’attore – e proprio Edebiri – hanno anche smentito qualsiasi implicazione romantica tra i loro personaggi, mentre – sul rapporto tra Carmy e Richie – Jeremy Allen White ironizza: «Carmy continua a fare ciò che gli riesce meglio, vale a dire evitare qualsiasi problema gli si presenti. Vedrete proprio questo».

The Bear 3, Jeremy Allen White e la pressione del successo

Jeremy Allen White ha poi commentato anche il successo della serie, in parte inatteso. «La parte migliore – ha dichiarato – è che è difficile andarsene. Abbiamo finito le riprese un paio di settimane fa e ognuno di noi ama la sua vita, ma è speciale stare insieme per così tanto tempo». «Abbiamo parlato a lungo tra noi del successo della prima stagione. – ha poi aggiunto – Eravamo curiosi di scoprire se, dopo la prima stagione, avremmo ritrovato la nostra piccola bolla. Abbiamo realizzato la stagione 1 senza alcuna aspettativa e non eravamo sicuri di riuscire nell’intento anche con la seconda. Invece, ce l’abbiamo fatta. E le sensazioni erano ancora più amplificate. Credo che continueremo a trovare questa bolla creativa anche in futuro».

Il che non esclude, tuttavia, una certa pressione («The pressure is real», commenta infatti Jeremy Allen White). «Ricordo che prima di girare la seconda stagione e soprattutto la terza – continua poi l’attore – non ho lavorato. Eravamo appena usciti dall’ondata del successo della serie e travolti dall’arrivo dei premi, quindi ero in ansia. Sapevo che le sceneggiature erano forti e che avevamo una grande opportunità, come sempre. Ma ovviamente sentivo la pressione. Sono però bastate due settimane intorno a questa fantastica crew e tutto è tornato al suo posto. Ho ricominciato a divertirmi». E, provando a definire la terza stagione in poche parole, Jeremy chiosa: «Sfide». E anche – rafforzativo – «Sfide e sfidanti impegnativi».

Carmy, un perfezionista

Interrogato sul personaggio di Carmy e sul suo carattere, Jeremy Allen White confessa tuttavia di invidiarlo (almeno in parte) per le sue capacità organizzative. «Sono esattamente il contrario. – dice infatti in conferenza stampa – Ed è qualcosa che ammiro molto di lui. In realtà ci provo e mi sforzo nella vita di essere come lui, ma non è una qualità che io e Carmy condividiamo. Io faccio molta fatica».