Kelvin Harrison e Aaron Pierre sono Martin Luther King e Malcom X nella nuova serie GENIUS: MLK/X disponibile su Disney+ dal 13 marzo.

Dal 13 marzo arriva su Disney + la serie GENIUS: MLK/X con Kelvin Harrison Jr. e Aaron Pierre nei ruoli rispettivamente di Martin Luther King Jr. e Malcom X. La serie ripercorre gli anni della formazione di queste due iconiche figure, influenzate da padri forti e ingiustizie, e le storie complesse e complementari che hanno plasmato le loro identità, rendendoli il cambiamento che desideravano vedere nel mondo.

«Ho cercato di capire profondamente questi uomini, come sono diventati queste icone. – ci racconta Kelvin Harrison Jr, che interpreta magnificamente Martin Luther King – Ho cercato di trovare tutti quei momenti che mi ricordavano me stesso, mio padre, gli uomini della mia vita e i punti che erano assimilabili alla mia vita. Ho cercato continui punti di connessione, anche una connessine con l’anima».

Una preparazione che ha richiesto molto lavoro per entrambi gli attori, che hanno attinto non solo dalle autobiografie di queste due iconiche figure, ma anche dagli innumerevoli filmati che li ritravano durante le interviste, i discorsi, i panel. Un lavoro intenso e una costante sfida, come racconta Aaron Pierre, straordinario Malcom X.

«Ogni giorno per me era una sfida. – dice su GENIUS: MLK/X – Penso che l’enormità dell’esperienza e l’enormità della responsabilità siano state per noi un impegno a tempo pieno. Non si trattava di una situazione in cui arrivavamo al lavoro, facevamo le scene e poi tornavamo a casa e ce ne dimenticavamo, ma di un impegno a tempo pieno per quei sei mesi. Hanno vissuto con noi, hanno respirato con noi, sono stati presenti con noi per tutto il tempo. Senza contare la pre-produzione e la post-produzione. Quindi non c’è stato un giorno facile. Ogni giorno è stata una sfida. Ma rifarei tutto».

Foto: Ufficio stampa Disney+