‘K-Pop Idols’ segue il dietro le quinte delle carriere di Jessi, CRAVITY e BLACKSWAN: dal 30 agosto su Apple TV+.

Apple TV+ ha finalmente svelato le prime immagini di K-Pop Idols, il nuovo documentario in sei parti che farà il suo debutto il 30 agosto. «Lo sfarzo incontra la grinta, mentre sul palco gli artisti K-pop Jessi, CRAVITY e BLACKSWAN danno tutto ciò che hanno a una forma d’arte che non richiede niente di meno della perfezione. – recita la sinossi ufficiale – Nel corso di sei episodi, la serie segue le superstar superare le sfide per arrivare al successo e abbattere le barriere culturali e musicali nel mondo del K-pop grazie alla passione, alla creatività e alla determinazione con cui inseguono i loro sogni».

LEGGI ANCHE: Stray Kids e NMIXX agli I-Days 2024: scaletta e foto del concerto

K-Pop Idols è prodotto per Apple TV+ da Matador Content di Boat Rocker con il produttore esecutivo, vincitore dell’Emmy, Todd Lubin (Billy Eilish: The World’s a Little Blurry) e Jack Turner (War Game), insieme al premio Emmy Award Jay Peterson (Billy Eilish: The World’s a Little Blurry). E ancora Bradley Cramp (Lord of War), Chris Kasick (Citizen Sleuth), Eric Yujin Kim (Undoing), Sue Kim (The Speed ​​Cubers) ed Elise Chung (Bling Empire).

Nelle prime immagini del doc – rilasciate oggi – vediamo i protagonisti impegnati nella loro quotidiana routine, tra scatti con i fan e esibizioni sul palco. Rilasciata anche la prima clip, che potete vedere di seguito.