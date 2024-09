Arriva in libreria il 18 settembre, con ROI Edizioni, ‘Come nascono le storie. Il mio viaggio nell’arte di raccontare’ di Pablo Trincia.

Ogni persona racchiude un piccolo universo, con una storia alle spalle da conservare e, perché no, raccontare. In questo senso, se c’è un autore che di storie da portare alla luce ne sa più di qualcosa è Pablo Trincia che, dopo aver dato spazio a inchieste e vicende altrui, torna con un nuovo – personalissimo – progetto. Questa volta, infatti, il podcaster mette nero su bianco non solo le storie altrui, ma la sua esperienza di vita.

Così, dopo podcast di successo come Veleno, Dove nessuno guarda e Sangue Loro – e in attesa dell’inchiesta su Rigopiano –, Trincia apre le porte della sua officina creativa in Come nascono le storie. Per la prima volta, infatti, l’autore svela i segreti del suo processo narrativo. Dallo sguardo acuto che scova intrecci nascosti, all’istinto investigativo nella ricerca di fonti, fino alla capacità di dare vita a storie che conquistano chi legge, guarda o ascolta.

Ma questo libro è anche un viaggio personale per Pablo Trincia, un’occasione per esplorare i traumi irrisolti del suo passato, trasformando l’arte del raccontare in un percorso intimo che fa tappa a Lipsia, Milano, Londra e Teheran.

Nelle librerie con ROI Edizioni a partire dal 18 settembre, Trincia presenterà Come nascono le storie al festival Pordenonelegge, sabato 21 settembre 2024 alle ore 10:30 (PalaPAFF! Presso Parco Galvani Viale Dante, 33). A moderare l’incontro sarà Federico Taddia.

Pablo Trincia, Come nascono le storie. Il mio viaggio nell’arte di raccontare

ROI Edizioni – pp. 192 – 19,90 €

In libreria dal 18 settembre 2024

