Ospite a Lucca Comics & Games 2023, il sensei Naoki Urasawa ci rivela che sogna di ambientare un manga in Italia.

Era uno degli ospiti internazionali più attesi a Lucca Comics & Games 2023 e il sensei Naoki Urasawa non ha deluso le aspettative. Per l’occasione, Panini Comics ha proposto le riedizioni di alcuni dei suoi migliori capolavori e nuove speciali edizioni celebrative. A partire dalla serie manga cult Billy Bat, che si aggiunge al ricco catalogo di opere del maestro pubblicate dell’editore modenese e che torna in una nuova speciale edizione. Tra le proposte disponibili in fiera, spazio anche a Pluto 1 Celebrity Variant – in un’edizione pensata in occasione dell’uscita dell’attesissimo anime su Netflix – e Asadora 1, impreziosito da una cover variant realizzata dal sensei per Panini Comics Italia come esclusiva fiera. Infine, si celebrano l’edizione definitiva deluxe di Yawara e il suo prequel Jigoro!.

LEGGI ANCHE: ‘La Professoressa Mente’, il manga di Akane Torikai: nella mente di vittime e carnefici

A Lucca, Naoki Urasawa è stato inoltre protagonista di sessioni di firme, di uno showcase di disegno dal vivo, di un panel di approfondimento delle sue opere (condotto da Dario Moccia) e di un vero e proprio Live Show! al Teatro del Giglio. «Di recente – commenta Naoki Urasawa a Lucca Comics & Games – mi sono reso conto che non scrivo di vittorie e sconfitte. Non mi interessa veramente vincere e perdere, non mi interessa. Mi interessa però come le persone vivono la loro vita e come combattono quando si imbattono in un terribile problema. E così via… Scrivo di cose come il modo in cui una persona attraversa i problemi della vita e come convive con i suoi problemi. Penso che questo sia ciò che le persone che leggono la letteratura possano capire».

Interrogato sulla possibilità di ambientare un manga in Italia, il sensei poi risponde: «Penso sia possibile perché è il tipo di posto di cui voglio scrivere. Mi chiedo però perché Monster sia ambientato in Germania e come sia lì… Ho pensato di scegliere un paese e mi sono chiesto perché fosse così. Penso che probabilmente in Italia ci sia troppa luce per ambientarci una storia come quella di Monster».