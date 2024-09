TacoToon partner del Contest di Rockin’ Korea: una speciale collaborazione per incontrare i talenti emergenti coreani.

La piattaforma di intrattenimento digitale Tacotoon – da sempre molto attenta alla produzione webtoon internazionale – torna a essere partner di Rockin’ Korea per uno speciale contest a cui, per la prima volta, potranno partecipare anche i lettori italiani. Dal 2023, Rockin’ Korea sta portando avanti un progetto per scoprire e coltivare nuovi artisti webtoon in collaborazione con la Korea Creative Content Agency (KOCCA, l’ente pubblico coreano affiliato al ministero della cultura). Anche quest’anno Rockin’ Korea ha selezionato venti autori coreani emergenti. Aiutati da professionisti del settore, hanno realizzato le loro storie.

LEGGI ANCHE: ‘Un poema per le piccole cose’, Alice Berti: «L’importanza di conoscere se stessi tra le contraddizioni contemporanee»

Le serie webtoon, nate grazie a questo percorso di formazione e tutoring, saranno pubblicate su diverse piattaforme. Qui rimarranno disponibili per un tempo limitato e potranno essere lette e votate dagli utenti. A partire da martedì 1° ottobre anche dall’Italia, sulle piattaforme Tacotoon e Zipaki, sarà possibile partecipare al contest di Rockin’ Korea leggendo i primi capitoli di queste nuove serie e dando un voto alle proprie preferite.

Un contest per gli autori emergenti coreani (e si vota anche dall’Italia)

Uno speciale Taco-Tuesday interamente dedicato alla scoperta dei nuovi talenti webtoon coreani! L’iniziativa si conclude il 20 ottobre. Come per tutti gli altri webcomic presenti sulla piattaforma, anche la lettura delle serie che partecipano al contest è completamente gratuita. Per votare sarà sufficiente mettere un like o lasciare una recensione. «Noi di Tacotoon siamo entusiasti di poter collaborare con Rockin’ Korea e Kocca per questo contest dedicato ai nuovi talenti del webtoon. – dichiara l’editor di TacoToon Laura Romagnoli – Questa partnership ci permette non solo di sostenere i giovani aspiranti artisti coreani, ma anche di offrire ai lettori italiani l’opportunità di scoprire e votare i prossimi grandi titoli del webtoon. È un’occasione stimolante e unica, e non vediamo l’ora di vedere come verranno accolte su Tacotoon queste nuove, originali storie!».