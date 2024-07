La produttrice Pia Patatian e la sceneggiatrice Victoria Vinuesa ci raccontano ‘Under the Stars’, le cui riprese sono avvenute in Puglia.

Sono terminate le riprese italiane di Under The Stars, la commedia romantica diretta da Michelle Danner, prodotta da Pia Patatian e scritta da Victoria Vinuesa. Tra le location scelte nella nostra penisola spiccano Campi Salentina, Casalabate e Lecce, mentre ha fatto il giro del web la notizia della presenza nel cast di Chiara Iezzi, che si affianca ai protagonisti Toni Collette, Andy Garcia, Alex Pettyfer e Eva De Dominici. Ci siamo fatti dare qualche anticipazione da Pia Patatian – produttrice cinematografica, Presidente delle vendite mondiali presso Arclight Films e CEO di Nura Films – e Victoria Vinuesa, scrittrice di See you in Venus – Ci vediamo su Venere, adattamento cinematografico del romanzo rosa con lo stesso titolo, disponibile su Netflix.

Pia Patatian

«Dopo gli anni turbolenti che tutti noi abbiamo vissuto, volevo scrivere una storia bella, profonda, felice e divertente che fosse anche piena di speranza. – dice la sceneggiatrice – Sotto le stelle è una commedia romantica che tratta i rapporti umani con grande profondità senza mai cadere nell’eccessiva serietà». Innamorata dell’Italia – tanto che sta concludendo la sua nuova commedia romantica, Alla ricerca dell’essenza, ambientata in Umbria – Victoria Vinuesa ci dice che riesce a dedicarsi a più lavori «con molta dedizione e impegno». «Scrivere è la mia passione e sono sempre disposta a riscrivere le mie storie tutte le volte necessarie – precisa – finché non raggiungono la qualità necessaria per interessare i produttori che le leggono».

Under The Stars e la Puglia

Sulla scelta della Puglia come location, ci risponde invece Pia Patatian. «Quando ho ricevuto la sceneggiatura di Sotto le Stelle ho contattato un produttore italiano, Giangi Foschini, e lui mi ha suggerito di girare in Puglia. – racconta – Già immaginavo questa bellissima storia d’amore in un luogo affascinante, speciale, romantico. Quando mi ha inviato video e immagini, sapevo che era il luogo in cui volevo girare il film. Per i suoi paesaggi, i piccoli borghi, il mare, la natura… ho scoperto una regione ricca di cultura, di gastronomia. E ho conosciuto persone magnifiche, alcune milanesi, che vengono a trascorrere qui lunghi periodi, che spero diventeranno amici per tutta la vita».

Victoria Vinuesa

«I ritmi in Puglia sono diversi da quelli di qualsiasi grande città. – continua – Abbiamo avuto una squadra locale magnifica, le location che abbiamo trovato erano perfette. Abbiamo girato a Casalabate, Lecce, Campi Salentina… e mi sarebbe piaciuto girare in più posti ma lo lascerò per il prossimo progetto».