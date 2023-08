Arriva nelle sale il 30 agosto ‘Una Commedia Pericolosa’, il nuovo film con Enrico Brignano. Su Funweek una clip in esclusiva.

Sarà al cinema dal 30 agosto, distribuito da 01 Distribution, il nuovo film di Alessandro Pondi Una Commedia Pericolosa. Prodotto da Marco Poccioni e Marco Valsania per Rodeo Drive con Rai Cinema, la pellicola vanta un cast d’eccezione composto da Enrico Brignano, Gabriella Pession, Paola Minaccioni e con la partecipazione di Fortunato Cerlino. In esclusiva su Funweek una clip del film con Brignano, Pession e Cerlino.

La locandina del film è stata realizzata dal celebre illustratore Renato Casaro.

Una Commedia Pericolosa, la trama

Da quando a sette anni vide per la prima volta un film di James Bond, Maurilio Fattardi sogna di diventare un agente segreto. Oggi è responsabile della sicurezza di un centro commerciale e si fa chiamare Agente Mao. Vive da solo in un appartamento a Roma e dalla sua finestra sul cortile spia i condomini, di cui sa tutto! Proprio nell’appartamento di fronte si trasferisce una donna molto attraente: è Rita, una hostess di linea un po’ malinconica. Una sera Maurilio assiste ad una furiosa litigata tra lei e uno sconosciuto. Le ombre che intravede suggeriscono che l’uomo le sta mettendo le mani al collo.

Questo è omicidio! Ma quando Maurilio arriva nell’appartamento di Rita in compagnia della polizia il cadavere non si trova. Per giunta, sulla porta appare Rita che li guarda allibita. Maurilio sembra l’unico a credere a ciò che ha visto e inizia un’indagine privata e rocambolesca, coinvolgendo la bella vicina di casa. La verità non è mai quel che sembra e ognuno cerca di nascondere i propri segreti. Indizio dopo indizio, nonostante tutto sembri giocare contro di loro, i due riusciranno a ricostruire una serie di segreti e a scoprire la verità, quella vera però. E non solo.