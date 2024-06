Dal 13 giugno arriva al cinema The Animal Kingdom, avventura mozzafiato che vede protagonista il giovane Paul Kircher

Dopo essere stato presentato in anteprima mondiale al 76° Festival di Cannes, arriva nelle sale cinematografiche dal 13 Giugno ‘The Animal Kingdom’. Diretto da Thoimas Cailley, il film è una travolgete avventura mozzafiato, che vede protagonisti Paul Kircher, Romain Duris, Adèle Exarchopoulos e di cui vi mostriamo una clip in esclusiva.

«Durante la mia esperienza come giurato per la Fémis, ho letto una sceneggiatura scritta da Pauline Munier, in cui si parlava del tema dell’ibridazione tra uomo e animale. – racconta il regista – Ho avuto la sensazione che in quella metafora convergessero tutti i temi che volevo affrontare: la trasmissione, i mondi che vogliamo lasciare in eredità, quelli che ereditiamo, quelli che distruggiamo e quelli che, forse, restano ancora da inventare. The Animal Kingdom racconta della relazione tra un sedicenne e suo padre, in un momento in cui, quasi ovunque nel mondo, viene a galla la “parte animale” degli esseri umani, come un gene latente che si risveglia offuscando il confine invisibile tra umanità e natura.»

In un futuro prossimo, la razza umana è travolta da un’ondata di misteriose mutazioni che trasformano le persone in ibridi animali. Émile, sedici anni, vorrebbe solo una tipica vita da liceale, ma d’un tratto il suo corpo inizia a manifestare i primi sintomi della metamorfosi. In un mondo che guarda alle cosiddette “creature” con odio e diffidenza, solo abbracciando la propria vera natura il ragazzo potrà scoprire ciò di cui è davvero capace.

Tra azione e metamorfosi degne della saga degli X-Men, The Animal Kingdom mette in scena con sorprendenti effetti visivi, curati da MPC (The Last Duel, Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo, House of the Dragon) e Mac Guff (Valerian e la città dei mille pianeti, Cattivissimo Me, Lupin), un’avventura emozionante e spettacolare, una storia sulla libertà e su tutto ciò che possiamo essere in grado di fare se abbracciamo la nostra vera natura.

Vi lasciamo ad una clip esclusiva del film che vede Paul Kircher nei panni di Èmile, fare i conti con la sua natura. Il film vi aspetta al cinema della 13 giugno distribuito da I Wonder Pictures in collaborazione con Unipol Biografilm Collection.

