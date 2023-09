‘Taylor Swift – The Eras Tour’ arriva nei cinema dal 13 ottobre: tutte le info sulle sale, le prenotazioni e i biglietti.

In attesa dei live italiani, il The Eras Tour di Taylor Swift arriva al cinema. A seguito della richiesta record per le proiezioni del film concerto Taylor Swift – The Eras Tour in tutto il Nord America, UCI Cinemas ha infatti annunciato che proietterà il film concerto nelle sue sale cinematografiche a partire dal 13 ottobre 2023. Le prevendite sono aperte.

In omaggio al numero preferito di Taylor Swift (il 13 appunto), i biglietti avranno il prezzo di 19,89 euro per adulti e 13,13 euro per gli Under 14, più 1 euro per il supplemento internet. La prima incredibile proiezione avrà inizio alle ore 18.00 del 13 ottobre. Il film concerto sarà poi proiettato in più orari in tutti i cinema UCI nelle giornate di venerdì, sabato e domenica. Il film sarà disponibile anche negli schermi IMAX e iSense.

Taylor Swift – The Eras Tour al cinema: dove prenotare i biglietti

Taylor Swift – The Eras Tour, il concerto fenomeno, è passato alla storia battendo ogni record durante la prima parte del tour negli Stati Uniti. Le tappe del Regno Unito ed europee del tour prenderanno invece il via il 9 maggio 2024 a Parigi per concludersi il 17 agosto 2024 a Londra. I fan del Regno Unito e d’Europa ora potranno vivere l’incredibile esperienza del tour sul grande schermo contemporaneamente ai fan di Stati Uniti, Canada e Messico.

Tutte le informazioni sull’evento sono disponibili sul sito ucicinemas.it che sarà aggiornato costantemente con l’arrivo di nuovi dettagli. Le informazioni sul prezzo del biglietto, al momento, sono indicative e supplementi al prezzo base potranno essere applicati. Per assistere alla proiezione del docu-film è possibile acquistare i propri biglietti sul sito ufficiale di The Space Cinema al seguente link: https://www.thespacecinema.it/extra/taylor-swift-the-eras-tour. Oppure via App ufficiale The Space Cinema.